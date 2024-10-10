Tuyển Mỹ phẩm / Trang sức Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Mỹ phẩm / Trang sức

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mỹ phẩm / Trang sức Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 83 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Mỹ phẩm / Trang sức Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

1. Xây dựng, triển khai kế hoạch sản phẩm/ dòng hàng/ cho phù hợp với đối tượng khách hàng theo mùa vụ/ năm.
2. Dự báo nhu cầu, lập kế hoạch đặt hàng năm/dòng hàng.
– Dự báo nhu cầu và lên kế hoạch mua hàng trên dòng hàng
– Giám sát hoạt động thị trường, khách hàng thông qua onl, cửa hàng và đối thủ cạnh tranh hoặc các nguồn khác nhằm dự báo việc phát triển thêm mặt hàng, dòng hàng mới.
– Đề xuất và triển khai các dòng hàng nhanh chóng, đảm bảo hàng hóa luôn trên kệ và tính xu hướng làm mới cơ cấu hàng hóa.
– Cảnh báo tồn kho khi xảy ra tồn kho cao.
3. Kiểm soát khung giá thành đảm bảo P&L .
– Quản lý và kiểm soát giá thành của các dòng hàng nằm trong khung đã được duyệt.
4. Kiểm soát tiến độ nhập kho.
– Quản lý và kiểm soát về tiến độ nhập kho theo nhu cầu cho hệ thống.
5. Tham mưu, cải tiến
– Xây dựng cùng lãnh đạo về định hướng dòng hàng của Công ty
6. Báo cáo công việc
-Thực hiện các báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất;

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vi trí tương đương ngành thời trang: đồng hố, kính mắt, quần áo, túi xách...
- Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt.
- Thành thạo tin học văn phòng
- Nam/Nữ từ 30 – 40 tuổi,

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 25-35 triệu/ tháng
- Làm việc tại Công ty thời trang có Tầm nhìn 2027 phát triển lên đến 700 cửa hàng trên toàn quốc; - Đóng đầy đủ BHXH sau thử việc, nghỉ phép 12 ngày/ 1 năm; - Sinh nhật, 8/3, 20/10... được tặng sản phẩm váy cao cấp của Công ty; - Được mua các sản phẩm của Công ty và đối tác với giá đặc biệt ưu đãi; - Chế độ phúc lợi cho CBNV: Thưởng/ quà tặng các ngày lễ (tết), mừng đám cưới, sinh nhật, sinh con, thăm ốm đau,... - Chế độ phúc lợi cho con CBNV: Khen tặng học tập, tết thiếu nhi, tết trung thu... - Tham gia các hoạt động Du lịch, teambuilding, câu lạc bộ thể thao và các event gắn kết nội bộ; - Cơ hội liên tục học hỏi, tham gia các khóa đào tạo, lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng; - Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, giá trị văn hóa công ty mang đến môi trường làm việc hạnh phúc, trao quyền, các cấp lãnh đạo luôn lắng nghe và lấy “Nhân Viên” làm trung tâm của sự phát triển công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 83 Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

