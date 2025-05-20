Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ DNP làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 107 Phố Xuân La, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Quản lý, hỗ trợ khách hàng được phân công

Tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ khách hàng có nhu cầu thu nộp BHXH, BH Phi nhân thọ

Thực hiện các công việc hỗ trợ kinh doanh khác theo yêu cầu của lãnh đạo

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên (Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, chăm sóc khách hàng, khách sạn – du lịch... và các ngành nghề khác có liên quan)

Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản là một lợi thế

Thành thạo công cụ word, excel, google spreads

Nhanh nhẹn, có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt; khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Tác phong chuyên nghiệp, có trách nhiệm, thái độ làm việc trung thực, sáng tạo, chủ động và nhiệt tình trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ DNP Thì Được Hưởng Những Gì

