Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ DNP làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ DNP
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 107 Phố Xuân La, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Quản lý, hỗ trợ khách hàng được phân công
Tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ khách hàng có nhu cầu thu nộp BHXH, BH Phi nhân thọ
Thực hiện các công việc hỗ trợ kinh doanh khác theo yêu cầu của lãnh đạo
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên (Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, chăm sóc khách hàng, khách sạn – du lịch... và các ngành nghề khác có liên quan)
Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản là một lợi thế
Thành thạo công cụ word, excel, google spreads
Nhanh nhẹn, có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt; khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Tác phong chuyên nghiệp, có trách nhiệm, thái độ làm việc trung thực, sáng tạo, chủ động và nhiệt tình trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ DNP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
