Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Casla làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 3,000 USD

1. Phụ trách điều hành chung và báo cáo công việc của phòng Kinh doanh túi với Trưởng phòng bán hàng và Ban lãnh đạo

2. Trực tiếp quyết định và chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến công việc chuyên môn: check đơn hàng, lệnh sản xuất, check giá bán cho khách, duyệt giá, tiếp đón khách hàng…

3. Cùng với Giám đốc bán hàng Quản lý công việc và điều hành nhân sự của phòng

4. Xử lý công việc và các lĩnh vực nằm ngoài khả năng của nhân viên phòng KD túi

5. Xem xét và xử lý các đề xuất của CBNV cấp dưới

6. Báo cáo định kỳ tuần/ tháng/ quý/ năm cho GĐ bán hàng và BLĐ

7. Quản lý công việc và nhân sự của bộ phận Chứng từ