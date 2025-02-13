Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Casla làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 3,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Casla
- Hà Nội: Toà nhà Casla, Ngõ 78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 1,200 - 3,000 USD
1. Phụ trách điều hành chung và báo cáo công việc của phòng Kinh doanh túi với Trưởng phòng bán hàng và Ban lãnh đạo
2. Trực tiếp quyết định và chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến công việc chuyên môn: check đơn hàng, lệnh sản xuất, check giá bán cho khách, duyệt giá, tiếp đón khách hàng…
3. Cùng với Giám đốc bán hàng Quản lý công việc và điều hành nhân sự của phòng
4. Xử lý công việc và các lĩnh vực nằm ngoài khả năng của nhân viên phòng KD túi
5. Xem xét và xử lý các đề xuất của CBNV cấp dưới
6. Báo cáo định kỳ tuần/ tháng/ quý/ năm cho GĐ bán hàng và BLĐ
7. Quản lý công việc và nhân sự của bộ phận Chứng từ
Với Mức Lương 1,200 - 3,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, độ tuổi từ 27-40 tuổi
- Có kinh nghiệm là trưởng phòng hoặc phó phòng sales ở những doanh nghiệp quy mô Công ty lớn; đã từng quản lý nhóm 10 người trở lên.
- Có kinh nghiệm sales quốc tế
- Kỹ năng tiếng Anh thành thạo
Tại Casla Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Casla
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI