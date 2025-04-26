Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Mức lương 40 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B17 - 17 Đường Violet 2, KĐT Vinhome Gardenia, Hàm Nghi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 40 - 60 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai các chiến lược kinh doanh để tăng trưởng doanh thu và thị phần trong lĩnh vực thời trang theo năm/ quý/ tháng.

Phân tích xu hướng thị trường, nhu cầu khách hàng và đối thủ cạnh tranh, đề xuất các kế hoạch kinh doanh.

Phối hợp với các phòng ban chức năng để xây dựng chiến lược kinh doanh tổng thể cho hệ thống.

Theo dõi và đánh giá hiệu suất bán hàng của các cửa hàng, chi nhánh.

Đảm bảo các chỉ tiêu doanh số được thực hiện đúng thời hạn.

Tìm kiếm, phân tích tính hiệu quả của các kênh bán để đề xuất với Ban Giám đốc kế hoạch sử dụng và phát triển những kênh hiệu quả.

Xây dựng, quản lý và xúc tiến mọi hoạt động mở mới hệ thống Cửa hàng

Thiết lập và cập nhật quy trình vận hành tại cửa hàng, từ bán hàng, chăm sóc khách đến kiểm soát nội bộ

Đảm bảo mọi hoạt động tuân thủ quy trình chuẩn nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ

Thiết kế các hoạt động, quy trình nhằm nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng tại cửa hàng.

Giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng tại các điểm bán.

Phân tích phản hồi từ khách hàng để cải thiện dịch vụ và sản phẩm

Triển khai và kiểm soát các chương trình Đào tạo nhân viên khối Bán hàng

Đề xuất các Qui trình đào đạo/ Đánh giá dành cho khối cửa hàng

Phối hợp tổ chức đánh giá sau đào tạo và theo qui định

Tìm kiếm cơ hội mở rộng điểm bán mới, nghiên cứu vị trí tiềm năng và xây dựng đề xuất mở mới Cửa hàng tại Nội thành HN và các Tỉnh.

Phối hợp triển khai các chiến dịch Marketing tại điểm bán nhằm gia tăng độ phủ và doanh số.

Giám sát hoạt động nhập – xuất – tồn kho, đảm bảo số liệu chính xác và tối ưu tồn kho.

Làm việc với bộ phận mua hàng và nhà cung cấp để đảm bảo hàng hóa luôn đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

Phân tích dữ liệu tồn kho tại hệ thống Cửa hàng để ra quyết định điều chuyển, nhập kho… giảm thiểu hàng tồn đọng

Thiết lập KPIs, giám sát và đánh giá hiệu suất hoạt động của từng cửa hàng, từng cá nhân.

Phân tích số liệu kinh doanh để đưa ra biện pháp cải thiện, thúc đẩy hiệu quả hoạt động vận hành.

Thường xuyên báo cáo kết quả cho Ban Giám đốc và đề xuất phương án điều chỉnh KPIs phù hợp.

Kiểm soát và tối ưu chi phí vận hành tại các điểm bán.

Lên kế hoạch ngân sách và đảm bảo sử dụng nguồn lực tài chính hợp lý, hiệu quả.

Định kỳ phân tích chi phí và đưa ra giải pháp tiết kiệm hợp lý

Độ tuổi: 28-45

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Thương mại, Quản lý chuỗi bán lẻ hoặc lĩnh vực liên quan

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ, 3 năm ở vị trí Giám đốc kinh doanh/ Trưởng phòng kinh doanh hoặc tương đương.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm điều hành hệ thống chuỗi Cửa hàng thời trang từ 10 điểm bán trở lên

Am hiểu thị trường bán lẻ, hành vi người tiêu dùng và xu hướng thời trang

Tư duy chiến lược tốt, khả năng lên kế hoạch và quản lý giám sát hiệu quả

Khả năng vận hành mạnh mẽ, sâu sát từng điểm bán, không ngại “lăn xả” để giải quyết vấn đề

Có kinh nghiệm làm việc với KPIs, số liệu kinh doanh, phân tích và ra quyết định dựa trên dữ liệu

Kinh nghiệm xây dựng và triển khai chương trình huấn luyện đào tạo cho khối bán hàng/ Kế hoạch Đào tạo phát triển đội ngũ kế cận.

Kinh nghiệm xây dựng chuẩn hoá hệ thống vận hành, quản trị hiệu suất (KPIs).

Khả năng quản lý chi phí, tối ưu chi phí

Kỹ năng quản trị, phân tích, bao quát vấn đề tốt

Khả năng quản lý theo mục tiêu, Kiểm soát công việc nhân viên

Khả năng lập kế hoạch, phân tích số liệu, lập báo cáo

Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lương tháng 13,14,15

Thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh theo Quý/năm

Thưởng lễ/tết/sinh nhật, hiếu/hỉ, ngày thành lập công ty

Hỗ trợ ăn trưa 480.000vnđ

Thưởng chuyên cần, thưởng thâm niên

Được khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm.

Được tham gia các khóa đào tạo và huấn luyện của công ty.

Du lịch trong nước và nước ngoài: 2 lần/năm.

Tham gia các chương trình Teambuilding do công ty tổ chức

Các chế độ dành riêng cho cấp Quản lý khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M

