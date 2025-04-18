Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Xác đinh mục tiêu cho thuê và đề xuất giải pháp tối ưu doanh thu cho thuê sàn thương mại;

• Đề xuất chính sách cho thuê sàn thương mại và xây dựng, lập kế hoạch phát triển khách thuê cho từng thời kỳ;

• Chủ trì xây dựng đơn giá cho thuê sàn thương mại, chính sách khoán (hệ số, quy định, chỉ tiêu…);

• Phân bố giao chỉ tiêu cho thuê sàn thương mại cho các nhân sự trong phòng;

• Phối hơp với Phòng Kinh doanh Bất động sản để đánh giá, đề xuất cập nhật, điều chỉnh chính sách cho thuê phù hợp với từng thời kỳ;

• Triển khai hoạt động cho thuê sàn thương mại;

• Xây dưng chiến lược, kế hoạch phát triển hệ thống khách hàng;

• Xây dựng biểu mẫu Hợp đồng thuê sàn thương mại, kiểm soát việc tuân thủ việc thực hiện theo chính sách Hợp đồng thuê đã phê duyệt;

• Triển khai Hợp đồng cho thuê sàn thương mại;

• Đánh giá hiệu quả khai thác, đề xuất giải pháp tối ưu doanh thu cho thuê sàn thương mại, kiểm soát hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và phát triển khách thuê mới;

• Phân tích hiệu quả các hoạt động cho thuê sàn thương mại;

• Kiểm soát và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của khách hàng thuê sàn thương mại;

• Đề xuất phương án, chiến lược, điều chỉnh kế hoạch cho thuê dựa theo kết quả phân tích hiệu quả và thực tế thị trường từng giai đoạn;