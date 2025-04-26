Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mincy Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mincy Group
- Hà Nội: Tòa nhà Hòa Bình Green, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 40 Triệu
Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh theo từng tháng/quý/năm
Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh (tuyển dụng, đào tạo, giám sát...)
Thiết lập và mở rộng hệ thống phân phối (spa, salon, đại lý, cửa hàng...)
Phối hợp với bộ phận Marketing triển khai các chương trình khuyến mãi, ra mắt sản phẩm mới
Theo dõi, phân tích thị trường và đối thủ để kịp thời điều chỉnh chiến lược
Đảm bảo đạt mục tiêu doanh số và độ phủ thị trường
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho Ban Giám đốc
Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng quản lý đội nhóm, lên kế hoạch và tổ chức triển khai hiệu quả
Có tư duy kinh doanh nhạy bén, khả năng xử lý tình huống và giao tiếp tốt
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mincy Group Thì Được Hưởng Những Gì
Sản phẩm đẹp, dễ bán, thị trường rộng, nhu cầu cao
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, đội ngũ trẻ trung, nhiệt huyết
Cơ hội phát triển lên vị trí Giám đốc Kinh doanh trong 6–12 tháng
Được đào tạo nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản trị và chuyên môn ngành làm đẹp
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mincy Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
