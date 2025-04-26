Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mincy Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Hòa Bình Green, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh theo từng tháng/quý/năm

Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh (tuyển dụng, đào tạo, giám sát...)

Thiết lập và mở rộng hệ thống phân phối (spa, salon, đại lý, cửa hàng...)

Phối hợp với bộ phận Marketing triển khai các chương trình khuyến mãi, ra mắt sản phẩm mới

Theo dõi, phân tích thị trường và đối thủ để kịp thời điều chỉnh chiến lược

Đảm bảo đạt mục tiêu doanh số và độ phủ thị trường

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho Ban Giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh, ưu tiên ngành mỹ phẩm, làm đẹp, dược phẩm, FMCG

Kỹ năng quản lý đội nhóm, lên kế hoạch và tổ chức triển khai hiệu quả

Có tư duy kinh doanh nhạy bén, khả năng xử lý tình huống và giao tiếp tốt

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + hoa hồng + thưởng hiệu quả

Sản phẩm đẹp, dễ bán, thị trường rộng, nhu cầu cao

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, đội ngũ trẻ trung, nhiệt huyết

Cơ hội phát triển lên vị trí Giám đốc Kinh doanh trong 6–12 tháng

Được đào tạo nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản trị và chuyên môn ngành làm đẹp

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.