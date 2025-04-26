Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mincy Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mincy Group
Ngày đăng tuyển: 26/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mincy Group

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mincy Group

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Hòa Bình Green, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh theo từng tháng/quý/năm
Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh (tuyển dụng, đào tạo, giám sát...)
Thiết lập và mở rộng hệ thống phân phối (spa, salon, đại lý, cửa hàng...)
Phối hợp với bộ phận Marketing triển khai các chương trình khuyến mãi, ra mắt sản phẩm mới
Theo dõi, phân tích thị trường và đối thủ để kịp thời điều chỉnh chiến lược
Đảm bảo đạt mục tiêu doanh số và độ phủ thị trường
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho Ban Giám đốc

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh, ưu tiên ngành mỹ phẩm, làm đẹp, dược phẩm, FMCG
Kỹ năng quản lý đội nhóm, lên kế hoạch và tổ chức triển khai hiệu quả
Có tư duy kinh doanh nhạy bén, khả năng xử lý tình huống và giao tiếp tốt

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mincy Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + hoa hồng + thưởng hiệu quả
Sản phẩm đẹp, dễ bán, thị trường rộng, nhu cầu cao
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, đội ngũ trẻ trung, nhiệt huyết
Cơ hội phát triển lên vị trí Giám đốc Kinh doanh trong 6–12 tháng
Được đào tạo nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản trị và chuyên môn ngành làm đẹp
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mincy Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mincy Group

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mincy Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: số 311 đường Trần Phú, Phường Đình Bảng, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

