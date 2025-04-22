Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nguyễn Quang Bích làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 27 Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Trưởng phòng kinh doanh

Phân tích hành vi mua sắm khách hàng từ đó đưa ra chiến lược giới thiệu sản phẩm phù hợp.

Đảm bảo chất lượng trải nghiệm mua hàng: Từ hình ảnh sản phẩm, mô tả size số, chính sách đổi trả đến cách đóng gói hàng hóa.

Theo dõi các chỉ số KPIs như doanh thu từng sản phẩm, tỷ lệ quay lại mua hàng, độ hài lòng khách hàng

Trực tiếp tổ chức, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động bán hàng thời trang của Phòng Kinh doanh bao gồm Kênh Online và Offline (đã có các TBP)

Lập kế hoạch hoạt động, chịu trách nhiệm chính về doanh thu, doanh số bán hàng thời trang trên tất cả các kênh.

Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch marketing và bán hàng, theo định kỳ, xây dựng giá bán phù hợp để đạt được kế hoạch mục tiêu

Cùng cố và phát triển các kênh bán hàng, đánh giá thị trường, xem xét định mức và giải quyết tồn kho; đưa ra đề xuất giải pháp.

Định hướng kế hoạch tăng trưởng cho thương hiệu

Lập báo cáo đánh giá hiệu quả kinh doanh trình Giám Đốc Công ty

Xây dựng chính sách khách hàng, kế hoạch chiến lược kinh doanh trình Giám đốc công ty duyệt.

Cấu trúc và định biên nhân sự, ra quy định, quy trình quản lý trong phạm vi phụ trách bảo đảm kinh doanh có hiệu quả nhất

Điều động nhân viên theo yêu cầu công việc.

Đề xuất tuyển dụng hoặc cho thôi việc nhân viên theo quy trình.

Đánh giá năng lực và kết quả công việc nhân viên thuộc quyền.

Đề xuất khen thưởng, kỷ luật nhân viên theo chính sách chung của công ty.

Được quyền linh hoạt điều chỉnh chính sách khuyến mãi, chiết khấu... trong phạm vi tổng ngân sách dành cho các khoản này không thay đổi và báo cáo Giám đốc công ty các nội dung điều chỉnh.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chính quy chuyên ngành kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan hoặc có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Là người năng động, có đam mê và am hiểu về thời trang.

Có khả năng quản lý và xây dựng chiến lược kinh doanh, có khả năng thiết kế và xây dựng mạng lưới tiêu thụ, có mối quan hệ rộng.

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu được áp lực công việc cao.

Có khả năng đàm phán và đưa ra quyết định kịp thời chính xác.

Có khả năng đào tạo và hướng dẫn nhân sự thực thi nhiệm vụ.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nguyễn Quang Bích Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng : Từ 18.000.000 VND + thưởng (Có thỏa thuận theo năng lực) + Phụ cấp xăng xe, ăn ca

Thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13

Nghỉ phép năm theo qui định của nhà nước

Đảm bảo quyền lợi về các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của Công ty và Bộ luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN,....)

Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến cao

Địa điểm làm việc: Hà Nội: Số 27 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nguyễn Quang Bích

