Tuyển Trưởng phòng kinh doanh REMAX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

REMAX VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/05/2025
REMAX VIỆT NAM

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại REMAX VIỆT NAM

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 27 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Phân tích hành vi mua sắm khách hàng từ đó đưa ra chiến lược giới thiệu sản phẩm phù hợp.
Đảm bảo chất lượng trải nghiệm mua hàng: Từ hình ảnh sản phẩm, mô tả size số, chính sách đổi trả đến cách đóng gói hàng hóa.
Theo dõi các chỉ số KPIs như doanh thu từng sản phẩm, tỷ lệ quay lại mua hàng, độ hài lòng khách hàng
Trực tiếp tổ chức, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động bán hàng thời trang của Phòng Kinh doanh bao gồm Kênh Online và Offline (đã có các TBP)
Lập kế hoạch hoạt động, chịu trách nhiệm chính về doanh thu, doanh số bán hàng thời trang trên tất cả các kênh.
Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch marketing và bán hàng, theo định kỳ, xây dựng giá bán phù hợp để đạt được kế hoạch mục tiêu
Cùng cố và phát triển các kênh bán hàng, đánh giá thị trường, xem xét định mức và giải quyết tồn kho; đưa ra đề xuất giải pháp.
Định hướng kế hoạch tăng trưởng cho thương hiệu
Lập báo cáo đánh giá hiệu quả kinh doanh trình Giám Đốc Công ty

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại REMAX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại REMAX VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

REMAX VIỆT NAM

REMAX VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 314, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

