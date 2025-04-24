Tuyển Trưởng phòng kinh doanh REMAX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Phân tích hành vi mua sắm khách hàng từ đó đưa ra chiến lược giới thiệu sản phẩm phù hợp.

Đảm bảo chất lượng trải nghiệm mua hàng: Từ hình ảnh sản phẩm, mô tả size số, chính sách đổi trả đến cách đóng gói hàng hóa.

Theo dõi các chỉ số KPIs như doanh thu từng sản phẩm, tỷ lệ quay lại mua hàng, độ hài lòng khách hàng

Trực tiếp tổ chức, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động bán hàng thời trang của Phòng Kinh doanh bao gồm Kênh Online và Offline (đã có các TBP)

Lập kế hoạch hoạt động, chịu trách nhiệm chính về doanh thu, doanh số bán hàng thời trang trên tất cả các kênh.

Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch marketing và bán hàng, theo định kỳ, xây dựng giá bán phù hợp để đạt được kế hoạch mục tiêu

Cùng cố và phát triển các kênh bán hàng, đánh giá thị trường, xem xét định mức và giải quyết tồn kho; đưa ra đề xuất giải pháp.

Định hướng kế hoạch tăng trưởng cho thương hiệu

Lập báo cáo đánh giá hiệu quả kinh doanh trình Giám Đốc Công ty