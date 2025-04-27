Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ChungAuto Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 23 ngõ 129 Thiên Hiền, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Xây dựng kế hoạch mục tiêu kinh doanh theo tháng/quý/năm.

Thiết lập quy trình, chỉ tiêu doanh thu và doanh số kỳ vọng.

Xây dựng chiến lược phát triển thị trường từng vùng, từng giai đoạn.

Lập và tối ưu quy trình bán hàng, đại lý, bảo hành.

Quản lý tiến độ, hiệu quả công việc của đội ngũ kinh doanh.

Tối ưu quy trình chốt sales và chăm sóc khách hàng.

Tạo động lực, duy trì tinh thần tích cực trong bộ phận.

Tìm kiếm và mở rộng tệp khách hàng mục tiêu, khách hàng chiến lược.

Xây dựng chính sách bán hàng và chính sách hỗ trợ đại lý.

Phân tích xu hướng thị trường, hành vi người tiêu dùng.

Đề xuất cải tiến sản phẩm, chính sách cạnh tranh với đối thủ.

Theo dõi và đánh giá các sản phẩm mới phù hợp với thị trường mục tiêu.

Tuyển dụng, sàng lọc và phát triển đội ngũ kinh doanh chất lượng.

Đào tạo kỹ năng bán hàng, tư vấn sản phẩm, xử lý tình huống thực tế.

Hỗ trợ đào tạo đại lý, cộng tác viên kinh doanh.

Theo dõi tình hình công nợ, phối hợp các bộ phận liên quan để thu hồi công nợ đúng hạn.

Đảm bảo hiệu quả làm việc, thái độ và văn hóa của đội ngũ.

Xây dựng môi trường làm việc gắn kết, hỗ trợ, thân thiện.

Thiết lập khung năng lực, lộ trình phát triển và thăng tiến cho nhân sự trong bộ phận.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành: Quản trị kinh doanh, Ô tô, Kỹ thuật cơ khí, hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm hoặc Trưởng phòng Kinh doanh, ưu tiên trong lĩnh vực phụ kiện ô tô, nội thất xe hơi, đồ chơi ô tô hoặc các sản phẩm kỹ thuật bán cho đại lý;

Có kinh nghiệm xây dựng và phát triển hệ thống đại lý phân phối hoặc kênh bán buôn toàn quốc;

Có tư duy chiến lược, biết lập kế hoạch và theo dõi KPIs kinh doanh;

Kỹ năng đàm phán, chốt sale và xử lý tình huống chuyên nghiệp;

Kỹ năng quản lý đội ngũ, đào tạo và xây dựng quy trình bán hàng hiệu quả;

Có tư duy dịch vụ và khả năng làm việc áp lực;

Giao tiếp tốt, thái độ tích cực, biết tạo động lực cho đội nhóm.

Ăn trưa: 30.000 vnđ/ ngày;

Thưởng chuyên cần, thưởng cống hiến, thưởng Tết, lương tháng 13….;

Du lịch, team building, nghỉ mát mỗi năm 02 lần;

Chính sách BHXH, phúc lợi, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước và của Công ty.

