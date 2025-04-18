Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Duy Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 27 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Duy Linh
- Hà Nội: 415 Nguyễn Xiển,Kim Giang,Hoàng Mai,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 27 Triệu
1. Công tác quản lý:
• Triển khai và quản lý các công việc của phòng kinh doanh.
• Kiện toàn, xây dựng và phát triển phòng kinh doanh theo định hướng phát triển của công ty đề ra.
• Xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, xây dựng chỉ tiêu kinh doanh cho phòng kinh doanh và thực hiện triển khai mục tiêu của PKD.
• Tham gia xây dựng mục tiêu, chiến lược kinh doanh, kế hoạch phát triển thị trường, thị phần, chiến dịch Marketing và chăm sóc khách hàng của phòng kinh doanh.
• Lập kế hoạch và triển khai tuyển dụng, đào tạo kỹ năng, kiến thức cho nhân viên trong phòng.
• Quản lý tài chính, công nợ, chi phí của phòng kinh doanh.
• Phối hợp các bộ phận khác để xử lý các vấn đề liên quan đến phòng kinh doanh.
2. Công tác bán hàng: Giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm của công ty như:
• Thép hình : H, U, I, V
• Thép hộp, Thép ống: ống hộp thép mạ kẽm, ống hộp thép nhúng nóng, ống hộp thép đen…
* thép xây dựng
• Hệ thống phân loại sản phẩm trong công nghiệp và trong xây dựng
• Kho bán hàng và giới thiệu sản phẩm;
Với Mức Lương 20 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Duy Linh Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng doanh số theo kết quả kinh doanh của PKD
được hưởng đầy đủ các chế độ ngày lễ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Duy Linh
