Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Duy Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 27 Triệu

1. Công tác quản lý:

• Triển khai và quản lý các công việc của phòng kinh doanh.

• Kiện toàn, xây dựng và phát triển phòng kinh doanh theo định hướng phát triển của công ty đề ra.

• Xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, xây dựng chỉ tiêu kinh doanh cho phòng kinh doanh và thực hiện triển khai mục tiêu của PKD.

• Tham gia xây dựng mục tiêu, chiến lược kinh doanh, kế hoạch phát triển thị trường, thị phần, chiến dịch Marketing và chăm sóc khách hàng của phòng kinh doanh.

• Lập kế hoạch và triển khai tuyển dụng, đào tạo kỹ năng, kiến thức cho nhân viên trong phòng.

• Quản lý tài chính, công nợ, chi phí của phòng kinh doanh.

• Phối hợp các bộ phận khác để xử lý các vấn đề liên quan đến phòng kinh doanh.

2. Công tác bán hàng: Giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm của công ty như:

• Thép hình : H, U, I, V

• Thép hộp, Thép ống: ống hộp thép mạ kẽm, ống hộp thép nhúng nóng, ống hộp thép đen…

* thép xây dựng

• Hệ thống phân loại sản phẩm trong công nghiệp và trong xây dựng

• Kho bán hàng và giới thiệu sản phẩm;