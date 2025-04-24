Tuyển Trưởng phòng kinh doanh HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM DƯỠNG DƯỢC BẢO SINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 190 Sài Đồng, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, điều hành và phát triển phòng kinh doanh của Công ty chuyên trách về các sản phẩm thực phẩm bổ dưỡng.

Tham mưu cho Ban Giám đốc nhằm xây dựng và phát triển sản phẩm mới, quản lý kinh doanh.

Thu thập và phân tích số liệu nhằm đánh giá xây dựng mục tiêu kinh doanh.

Lên kế hoạch chiến lược và và chi tiết cho phòng kinh doanh, triển khai kế hoạch thúc đẩy hoàn thành mục tiêu.

Nghiên cứu đánh giá và phát triển thị trường, nguồn khách hàng mục tiêu, khách hàng tiềm năng và chăm sóc khách hàng hiện có.

Nghiên cứu xu hướng thị trường, khách hàng mục tiêu và đối thủ cạnh tranh.

Tham gia hỗ trợ xử lý phản hồi khách hàng.

Đàm phán ký kết hợp đồng cung cấp.

Xây dựng đội ngũ nhân viên bao gồm công tác phỏng vấn, tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhằm phát triển đội ngũ kinh doanh chất lượng, hiệu quả.

Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về hiệu quả kinh doanh của Cá nhân cũng như của Bộ phận Kinh doanh.

Thường xuyên trao đổi thông tin kịp thời với ban giám đốc và các trưởng bộ phận phụ trách các lĩnh vực để thúc đẩy kinh doanh và phòng trừ các rủi ro.

Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động liên quan theo định kỳ (ngày, tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm) theo quy định của Công ty và đột xuất theo yêu cầu của Công ty và giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, từ 30 - 45 tuổi

Ngoại hình: Nữ cao từ 1m58-1m65 / Nam cao từ 1m65-1m72

Kinh nghiệm: tối thiểu 5 năm ở vị trí tương đương

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Dược, Kinh tế…

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực về thực phẩm dinh dưỡng, dược phẩm

Tại HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM DƯỠNG DƯỢC BẢO SINH Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc tại thương hiệu hàng đầu Việt Nam.

Mức thu nhập tốt trên thị trường lao động và có nhiều cơ hội thăng tiến

Trong thời gian học việc/ thử việc được chi trả 100% lương thỏa thuận ban đầu.

Được hỗ trợ phí di chuyển khi đi phỏng vấn vòng 2 nếu khoảng cách di chuyển tối thiểu là 10km.

Được nhận tạm ứng lương 50% lương thỏa thuận theo tháng và nhiều phần quà tiện ích của thương hiệu ngày đầu nhận việc.

Được mời ăn bữa trưa trị giá 100.000/ NS cùng trưởng bộ phận ngay ngày đầu đi làm.

Được kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc đột xuất hằng năm.

Được làm việc trong môi trường văn minh, hiện đại, chú trọng và định hướng, tạo điều kiện chăm sóc sức khoẻ cho bản thân và gia đình.

Thường xuyên được tham gia các hoạt động văn hóa thể thao, du câu, du lịch, giải trí trong và ngoài nước, văn minh, lành mạnh, gắn kết các thành viên trong công ty, đối tác.

Được hưởng các đãi ngộ đặc biệt khác của Công ty: Chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, thâm niên, hỗ trợ, tài trợ cho CBNV, gia đình CBNV khi gặp khó khăn, thiên tai (bão, lũ...), dịch bệnh ...

