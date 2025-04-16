Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Elentec Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

- Lập chứng từ cần thiết phục vụ công tác nhập/xuất hàng như: Hợp đồng, Invoice, Packing list.

- Kiểm tra tính phù hợp của bộ hồ sơ thông quan như: Hợp đồng, Invoice, Packing list, chứng nhận xuất xứ hàng

hóa, vận đơn… & Liên hệ với các bên logistics, đối tác để thông quan hàng hóa

- Theo dõi lịch trình lô hàng đến/đi

- Hoàn thiện, Kiểm soát, Lưu trữ chứng từ, hồ sơ xuất nhập khẩu theo đúng quy định

- Tập hợp hoàn thiện hồ sơ thanh toán cho các đối tác cung cấp dịch vụ logistics/hải quan

- Xử lý giấy tờ thủ tục của nhóm Xuất Nhập khẩu với các phòng ban liên quan như: đóng dấu hoàn thiện

chứng từ…với Phòng Hành chính, thủ tục tạm ứng/thanh toán …với Phòng Kế toán…

- Báo cáo liên quan đến công việc phụ trách.

Quyền lợi được hưởng:

- Lương, thưởng hấp dẫn xứng đáng với năng lực (Thỏa thuận)

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định Nhà nước

- Hỗ trợ xe đưa đón từ trung tâm Hà Nội về công ty và ngược lại

- Hỗ trợ ăn trưa, ăn ca

- Lương tăng định kỳ hàng năm

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và hiện đại

Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết

- Kinh nghiệm : 1 ~ 2 năm

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Tin học văn phòng thành thạo

- Ưu tiên ứng viên biết tiếng hàn hoặc tiếng anh.

- Chịu khó, cẩn thận, nhiệt tình chịu được áp lực công việc có nguyện vọng gắn bó lâu dài với công ty

