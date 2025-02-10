Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam

Mức lương
25 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

Vị trí Trưởng phòng Kinh doanh chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh, xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu doanh số và mở rộng thị phần cho các sản phẩm thiết bị theo dõi sức khỏe và thực phẩm chức năng của Massko.
Mô tả công việc:
Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, chiến lược tiếp cận thị trường, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu doanh số.
Phát triển mạng lưới khách hàng, mở rộng kênh phân phối (online & offline) cho sản phẩm.
Quản lý, đào tạo, huấn luyện và phát triển đội ngũ kinh doanh, tạo động lực làm việc.
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, nắm bắt xu hướng và nhu cầu khách hàng.
Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng, đối tác.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác.
Theo dõi, phân tích số liệu kinh doanh, đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp cải thiện.
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị y tế, chăm sóc sức khỏe hoặc thực phẩm chức năng.
Nắm vững kiến thức về kinh doanh, marketing, quản lý bán hàng.
Am hiểu thị trường chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là các sản phẩm công nghệ và thực phẩm chức năng.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phát triển đội ngũ.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình tốt.
Tư duy chiến lược, phân tích và giải quyết vấn đề.
Thành thạo tin học văn phòng.
Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 25 triệu VND - 50 triệu VND
Lương cứng: 25 - 50 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam

Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, tòa nhà Viwaseen, số 46 Tố Hữu, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

