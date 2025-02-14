Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Thu phí tự động VETC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,000 USD

Công ty TNHH Thu phí tự động VETC
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty TNHH Thu phí tự động VETC

Mức lương
Đến 2,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Tasco, Số 2 Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Đến 2,000 USD

1. Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh
Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm và kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
Xác định thị trường mục tiêu, phân tích nhu cầu khách hàng và xu hướng thị trường để đề xuất các kế hoạch kinh doanh phù hợp.
Phối hợp với các phòng ban khác để thực hiện các chương trình kinh doanh và marketing.
2. Phát triển và quản lý sản phẩm
Lãnh đạo nghiên cứu, thiết kế, phát triển các sản phẩm tài chính, ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu và xu hướng thị trường, đối tác
Đánh giá và giám sát hiệu quả các sản phẩm hiện tại, đồng thời chỉ đạo các phương án cải tiến và tối ưu hóa
Quản lý toàn bộ vòng đời sản phẩm, từ giai đoạn ý tưởng đến triển khai, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao và mang lại hiệu quả, giá trị bền vững
3. Quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh
Lãnh đạo, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh.
Đảm bảo đạt được các chỉ tiêu kinh doanh và doanh thu theo kế hoạch đề ra.

Với Mức Lương Đến 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Thu phí tự động VETC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thu phí tự động VETC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tasco building, số 2 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

