Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Smart Outsourcing làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Smart Outsourcing
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty TNHH Smart Outsourcing

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty TNHH Smart Outsourcing

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Văn Phòng C1 Thành Công, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông như Social Content, Video Content, Ad Content, Landing Page, PR, Email marketing, ...
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan đảm bảo các kế hoạch brand/marketing/truyền thông được thực hiện xuyên suốt và hiệu quả.
Đề xuất và quản lý bố cục thiết kế, banner và các ấn phẩm khác... với graphic designer để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, tối đa hóa tiềm năng bán hàng, cũng như đảm bảo hiệu quả truyền thông và hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ.
Xác định phân khúc khách hàng mục tiêu và phát triển chiến lược tiếp thị phù hợp cho từng phân khúc.
Phân tích dữ liệu sản phẩm (doanh số, tỷ lệ chuyển đổi, lượt xem trang, xếp hạng, giá cả,...) để xác định lý do tại sao sản phẩm có xu hướng tăng hoặc giảm. Chia sẻ những quan sát và các chiến lược đề xuất để cải thiện vấn đề.
Xây dựng và quản lý ngân sách tiếp thị, đảm bảo tiết kiệm chi phí và phân bổ nguồn lực hiệu quả. Theo dõi chi phí và cung cấp báo cáo ngân sách thường xuyên.
Những công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành liên quan.
Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương 01 năm trở lên.
Có kinh nghiệm làm việc tại đơn vị dịch vụ là ưu thế.
Thích hoặc đã có kinh nghiệm làm việc với các công ty startup, xây dựng từ ban đầu.
Kỹ năng giải quyết vấn đề.
Khả năng ứng biến linh hoạt, nhanh nhạy và bắt trend tốt
Sử dụng được các phần mềm thiết kế đơn giản: Canvas ...
Hiểu biết và sử dụng được công cụ email như: Mailchimp, Constant Contact, AWeber ..
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint).
Có tính chủ động trong công việc.
Cầu tiến, có tinh thần học hỏi để phát triển cá nhân.
Tác phong làm việc cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại Công ty TNHH Smart Outsourcing Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: 12,000,000 - 15,000,000VNĐ/tháng.
Thu nhập khác từ làm thêm giờ, Thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm.
Thời gian làm việc linh hoạt, ứng viên đáp ứng tối thiểu 7h/ngày.
Có cơ hội tiếp xúc với nền văn hóa Vương Quốc Anh.
Môi trường thân thiện, Ban lãnh đạo tâm lý, luôn quan tâm đến CBNV.
Chế độ Phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản...).
Đóng BHXH theo quy định.
Công ty cung cấp trang thiết bị làm việc: Laptop/Máy tính.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Smart Outsourcing

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Smart Outsourcing

Công ty TNHH Smart Outsourcing

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 53, ngõ 26 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

