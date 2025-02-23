Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TT3C.57 - Khu nhà ở Quốc Hội - 258 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

1. Nghiên cứu tham mưu và xây dựng các giải pháp nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

2. Hoạch định chiến lược xây dựng thương hiệu và tiếp thị của Công ty trong phạm vi ngân sách được giao.

3. Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các Mục tiêu chính sách của Công ty đối với hoạt động kinh doanh và tiếp thị.

4. Phối hợp, thực hiện các chương trình PR, event của Công ty.

5. Giám sát tất cả các hoạt động liên quan tới đảm bảo thương hiệu của Công ty được bảo vệ và phát triển.

6. Phân bổ, giám sát công việc của nhân sự phòng Marketing

7. Chịu trách nhiệm và báo cáo mọi hoạt động của phòng Marketing với BLĐ.

8. Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của BLĐ.

- Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Kinh tế, tài chính, ngân hàng...

- Có kinh nghiệm trong kinh doanh các sản phẩm về ngành thẩm mỹ, y tế, tài chính, bất động sản, ô tô, hàng cao cấp là một lợi thế

- Có kỹ năng quản lý, kinh nghiệm làm content, marketing online

- Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng (Word, Excel, Powerpoint...)

- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện công việc, xây dựng mục tiêu.

- Có kỹ năng đàm phán, trình bày thuyết phục, phân tích vấn đề, xử lý tình huống tốt.

- Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi, giao tiếp tốt.

- Có kỹ năng làm việc nhóm, nguyên tắc và quyết đoán.

- Tác phong chuyên nghiệp.

- Lương cơ bản + lương trách nhiệm (12 – 20 triệu tùy theo năng lực) + tháng lương thứ 13

- Thưởng tháng, quý, năm, thưởng đột xuất...theo thành tích KPI công việc

- Hoa hồng không giới hạn (theo % doanh thu hàng bán)

- Các khoản phục cấp: Điện thoại, xăng xe, ăn trưa...

- Các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, du lịch hằng năm... cho người lao động.

- Được đào tạo trước và định kỳ trong quá trình làm việc bởi các chuyên gia trong và ngoài nước.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được học tập, đào tạo, rèn luyện và phát triển bản thân.

