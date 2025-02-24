Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nội Thất Ô tô Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nội Thất Ô tô Quang Minh
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hoàn Kiếm ...và 1 địa điểm khác, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Địa điểm làm việc : Số 12 ngõ 44 Tư Đình, Long Biên, HN
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Bằng cử nhân chuyên ngành marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo hoặc digital marketing
- Có nhiều ý tưởng sáng tạo ,mới mẻ, năng động
Tại Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nội Thất Ô tô Quang Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nội Thất Ô tô Quang Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
