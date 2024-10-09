Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch Vụ Quang Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 18 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch Vụ Quang Nguyễn
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch Vụ Quang Nguyễn

Mức lương
Từ 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phường Yên Hòa

- Quận Cầu Giấy

- Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Từ 18 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược Marketing cho sản phẩm, dịch vụ của công ty trong lĩnh vực Dược mỹ phẩm Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, xác định thị trường mục tiêu, phân khúc khách hàng và xây dựng chiến lược tiếp cận phù hợp. Quản lý và điều phối các hoạt động Marketing bao gồm: Marketing online, Marketing offline, truyền thông, PR, sự kiện, quảng cáo, content marketing.... Phát triển và quản lý ngân sách Marketing, theo dõi hiệu quả các chiến dịch và tối ưu hóa chi phí. Xây dựng và quản lý đội ngũ Marketing, đào tạo, hướng dẫn và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên. Báo cáo kết quả hoạt động Marketing cho Ban Giám đốc. Tham gia xây dựng và triển khai các chiến lược kinh doanh của công ty. Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược Marketing cho sản phẩm, dịch vụ của công ty trong lĩnh vực Dược mỹ phẩm
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, xác định thị trường mục tiêu, phân khúc khách hàng và xây dựng chiến lược tiếp cận phù hợp.
Quản lý và điều phối các hoạt động Marketing bao gồm: Marketing online, Marketing offline, truyền thông, PR, sự kiện, quảng cáo, content marketing....
Phát triển và quản lý ngân sách Marketing, theo dõi hiệu quả các chiến dịch và tối ưu hóa chi phí.
Xây dựng và quản lý đội ngũ Marketing, đào tạo, hướng dẫn và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.
Báo cáo kết quả hoạt động Marketing cho Ban Giám đốc.
Tham gia xây dựng và triển khai các chiến lược kinh doanh của công ty.
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Từ 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức chuyên sâu về Marketing, đặc biệt là Marketing trong lĩnh vực Dược mỹ phẩm Nắm vững các kỹ năng quản lý, lãnh đạo, giao tiếp, đàm phán, thuyết trình. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực cao. Có tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, năng động, nhiệt tình và ham học hỏi. Sử dụng thành thạo các phần mềm Marketing, công cụ phân tích dữ liệu, các phần mềm văn phòng.
Có kiến thức chuyên sâu về Marketing, đặc biệt là Marketing trong lĩnh vực Dược mỹ phẩm
Nắm vững các kỹ năng quản lý, lãnh đạo, giao tiếp, đàm phán, thuyết trình.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực cao.
Có tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, năng động, nhiệt tình và ham học hỏi.
Sử dụng thành thạo các phần mềm Marketing, công cụ phân tích dữ liệu, các phần mềm văn phòng.

Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch Vụ Quang Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và thân thiện. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch Vụ Quang Nguyễn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch Vụ Quang Nguyễn

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch Vụ Quang Nguyễn

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 378 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

