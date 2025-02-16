Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư Y tế Haliphar làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu

Mức lương Từ 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: NV42 Imperia Garden, 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Xây dựng và triển khai chiến lược marketing tổng thể nhằm đạt được mục tiêu doanh thu và thương hiệu.

Quản lý và điều phối các hoạt động marketing online & offline, bao gồm:

Digital Marketing (Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, SEO, Website, Email Marketing,...)

Social Media (Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, Zalo,...)

Content Marketing (Sáng tạo nội dung, sản xuất video, livestream,...)

Trade Marketing (POSM, activation, hội chợ, event, triển khai tại điểm bán...)

PR, Branding (quan hệ báo chí, influencer marketing, chiến dịch truyền thông...)

Phân tích thị trường, khách hàng, đối thủ để đề xuất chiến lược phù hợp.

Quản lý ngân sách marketing, tối ưu chi phí quảng cáo và hiệu suất chiến dịch.

Phối hợp với phòng Kinh doanh để đảm bảo hiệu quả chuyển đổi khách hàng.

Quản lý, đào tạo và phát triển đội nhóm marketing (content, design, media, ads...).

Ứng dụng công nghệ AI vào marketing để tối ưu quảng cáo, phân tích dữ liệu khách hàng, và cải thiện hiệu suất chiến dịch.

Đo lường, đánh giá hiệu quả marketing dựa trên KPI, báo cáo trực tiếp với Ban giám đốc.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh doanh, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm ít nhất từ 3 đến 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing trong đó có 2 năm giữ vị trí quản lý.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Dược, Mỹ phẩm, Thực phẩm chức năng, chăm sóc sức khỏe là một lợi thế.

Thành thạo các kênh Digital Marketing (Facebook, Google, TikTok, Zalo, SEO...).

Biết phân tích dữ liệu, đọc báo cáo quảng cáo

Kinh nghiệm triển khai Branding, PR, KOL/Influencer marketing.

Am hiểu về thị trường, tâm lý khách hàng mục tiêu.

Có khả năng ứng dụng AI trong marketing, bao gồm sử dụng AI để phân tích dữ liệu, tối ưu nội dung, dự báo xu hướng và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Khả năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm trên 5 nhân sự.

Kỹ năng lập kế hoạch, tư duy chiến lược, quản lý ngân sách.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt.

Năng động, sáng tạo, nhạy bén với xu hướng thị trường.

Có trách nhiệm, chịu được áp lực cao.

Thu nhập: 30 triệu/tháng ++

Thưởng: Thưởng theo hiệu suất marketing, doanh thu, lợi nhuận.

Thưởng tết: tháng lương 13

Áp dụng thưởng các dịp: 30/4, 1-5, trung thu, các ngày nghỉ lễ tết theo quy định

Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo.

Cơ hội thăng tiến lên CMO.

Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, các chế độ theo luật lao động.

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của Công ty.

