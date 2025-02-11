Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu

• Đảm bảo quy chuẩn thiết kế bao bì chuẩn theo chiến dịch và theo dòng sản phẩm.

• Đảm bảo toàn bộ thiết kế tuyến sản phẩm và tư liệu truyền thông cho chiến dịch lớn của Công ty.

• Quy chuẩn các thiết kế và thực hiện thiết kế hình ảnh, bảng biển, quầy kệ…. nhận diện đồng bộ trên các điểm chạm, các kênh bán hàng, các điểm bán hàng của Elmich.

• Thiết kế Ảnh 2D cho hồ sơ sản phẩm, hồ sơ đào tạo sản phẩm, hồ sơ chào hàng của kinh doanh.

• Thiết kế ấn phẩm chào hàng cho các kênh: chào hàng kênh B2B, cataloge, voucher…

• Thiết kế đặt hàng chương trình bán hàng dạng 2D cho các kênh GT, MT, B2B, online, CTV, bán chéo.

• Kiểm soát theo đợt để đi theo quy chuẩn hình ảnh nhận diện đồng nhất, tuân thủ quy định của Công ty.

• Thực hiện hoàn thành video passport và video ads theo đặt hàng của Phòng Truyền thông thương hiệu.

• Thực hiện hoàn thành video tài liệu đào tạo, video truyền thông, ấn phẩm thiết kế sự kiện hoạt động nội bộ