Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
- Hà Nội: Tầng 17, tòa nhà 319 BQP, Số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Từ 25 Triệu
• Đảm bảo quy chuẩn thiết kế bao bì chuẩn theo chiến dịch và theo dòng sản phẩm.
• Đảm bảo toàn bộ thiết kế tuyến sản phẩm và tư liệu truyền thông cho chiến dịch lớn của Công ty.
• Quy chuẩn các thiết kế và thực hiện thiết kế hình ảnh, bảng biển, quầy kệ…. nhận diện đồng bộ trên các điểm chạm, các kênh bán hàng, các điểm bán hàng của Elmich.
• Thiết kế Ảnh 2D cho hồ sơ sản phẩm, hồ sơ đào tạo sản phẩm, hồ sơ chào hàng của kinh doanh.
• Thiết kế ấn phẩm chào hàng cho các kênh: chào hàng kênh B2B, cataloge, voucher…
• Thiết kế đặt hàng chương trình bán hàng dạng 2D cho các kênh GT, MT, B2B, online, CTV, bán chéo.
• Kiểm soát theo đợt để đi theo quy chuẩn hình ảnh nhận diện đồng nhất, tuân thủ quy định của Công ty.
• Thực hiện hoàn thành video passport và video ads theo đặt hàng của Phòng Truyền thông thương hiệu.
• Thực hiện hoàn thành video tài liệu đào tạo, video truyền thông, ấn phẩm thiết kế sự kiện hoạt động nội bộ
Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, phân công giao việc, tạo động lực và phát triển đội ngũ
• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế thương hiệu, marketing, truyền thông
• Sử dụng thành thạo, khai thác tốt các công cụ phần mềm thiết kế…liên tục cập nhật các xu hướng thiết kế mới
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
