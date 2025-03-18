Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Yaly làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Yaly
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Yaly

Trưởng phòng nhân sự

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 8 Hoàng Minh Giám, Phường 9 (Phú Nhuận), Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ PHÒNG
- Quản lý, điều hành công việc của nhân viên trong bộ phận và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng.
- Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên trong bộ phận hành chính nhân sự.
II. CÔNG TÁC NHÂN SỰ:
- Tham mưu cho Ban giám đốc trong việc quản trị nguồn nhân lực, cách thức tổ chức, bố trí bộ máy nhân sự, công tác đào tạo tuyển dụng, quy chế trả lương, thưởng, chính sách đãi ngộ và xây dựng văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp.
- Đề xuất cơ cấu tổ chức và cách điều hành bộ máy nhân sự của công ty; Đầu mối triển khai xây dựng chức năng, nhiệm vụ của cá Phòng/ban và bản mô tả công việc cho từng vị trí công việc, phòng ban.
- Hoạch định chiến lược nhân sự và lên kế hoạch tuyển dụng phù hợp với nhu cầu phát triển của công ty; Định kỳ lập kế hoạch tuyển dụng và trực tiếp triển khai thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự theo kế hoạch, yêu cầu phát sinh.
- Lập ngân sách nhân sự, - Xây dựng quy chế lương thưởng, phúc lợi, chính sách đãi ngộ; Thực hiện việc tính lương, chi trả lương, các thủ tục bảo hiểm xã hội cho Người lao động
- Xây dựng kế hoạch đào tạo (nội bộ, thuê ngoài); Thực hiện triển khai các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực nhân sự theo định hướng phát triển của Công ty.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Yaly

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Yaly

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính Tòa Nhà Garden Gate số 8 Hoàng Minh Giám, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

