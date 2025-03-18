Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Yaly làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ PHÒNG

- Quản lý, điều hành công việc của nhân viên trong bộ phận và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng.

- Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên trong bộ phận hành chính nhân sự.

II. CÔNG TÁC NHÂN SỰ:

- Tham mưu cho Ban giám đốc trong việc quản trị nguồn nhân lực, cách thức tổ chức, bố trí bộ máy nhân sự, công tác đào tạo tuyển dụng, quy chế trả lương, thưởng, chính sách đãi ngộ và xây dựng văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp.

- Đề xuất cơ cấu tổ chức và cách điều hành bộ máy nhân sự của công ty; Đầu mối triển khai xây dựng chức năng, nhiệm vụ của cá Phòng/ban và bản mô tả công việc cho từng vị trí công việc, phòng ban.

- Hoạch định chiến lược nhân sự và lên kế hoạch tuyển dụng phù hợp với nhu cầu phát triển của công ty; Định kỳ lập kế hoạch tuyển dụng và trực tiếp triển khai thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự theo kế hoạch, yêu cầu phát sinh.

- Lập ngân sách nhân sự, - Xây dựng quy chế lương thưởng, phúc lợi, chính sách đãi ngộ; Thực hiện việc tính lương, chi trả lương, các thủ tục bảo hiểm xã hội cho Người lao động

- Xây dựng kế hoạch đào tạo (nội bộ, thuê ngoài); Thực hiện triển khai các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực nhân sự theo định hướng phát triển của Công ty.