Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Số 98A Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự

Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu suất.

Giám sát công tác tiền lương, chế độ phúc lợi và các chính sách nhân sự.

Quản lý quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp và khiếu nại liên quan đến nhân sự.

Đảm bảo công tác hành chính nhân sự tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Thực hiện các chương trình truyền thông nội bộ, hoạt động gắn kết nhân viên.

Hỗ trợ xây dựng môi trường làm việc tích cực, thúc đẩy động lực và tinh thần làm việc.

Đề xuất và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự.

Xây dựng hệ thống báo cáo, đo lường hiệu quả nhân sự (HR Metrics).

Cung cấp thông tin và tư vấn về chính sách nhân sự, hỗ trợ ra quyết định.

Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo nhân sự phục vụ tốt mục tiêu kinh doanh.

Quản lý nhân viên bộ phận nhân sự.

Lập kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên.

Trên 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, trong đó có 2-3 năm ở vị trí quản lý.

Hiểu biết về Luật Lao động, BHXH, các quy định liên quan đến nhân sự.

Kỹ năng quản lý đội nhóm, giao tiếp, giải quyết vấn đề.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản hoặc dịch vụ.

