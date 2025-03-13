Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH BPO INFINITY INNOVATIONS GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY TNHH BPO INFINITY INNOVATIONS GROUP
- Hồ Chí Minh: 99 Nguyễn Thị Nhung, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Từ 25 Triệu
Xây dựng hệ thống & kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
Tuyển dụng: Lập kế hoạch tuyển dụng theo yêu cầu của các bộ phận, trực tiếp tham gia tìm kiếm và phỏng vấn các vị trí nhân sự chủ chốt
Đào tạo: Tuyển dụng và đào tạo hội nhập nhân sự mới. Tổ chức các khóa đào tạo nội bộ hoặc các khóa học bên ngoài (nếu có) cho nhân viên
Giám sát thực hiện các quy định về Bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân; Tiếp nhận Nhân sự, ký kết hợp đồng lao động và các chế độ phúc lợi, bổ nhiệm, khen thưởng, chấm dứt và thanh lý hợp đồng, điều chỉnh lương, phụ cấp và các chế độ phúc lợi khác đúng quy trình, quy định
Quản lý hiệu suất và đánh giá nhân sự: Xây dựng KPI, tổ chức đánh giá định kỳ (hàng tháng/quý/năm) để xác định nhân viên cần hỗ trợ hoặc khen thưởng
Giải quyết quan hệ lao động: Hỗ trợ xử lý tranh chấp lao động, giải quyết xung đột giữa các nhân sự trong công ty.
Phối hợp với các phòng ban để nâng cao hiệu suất làm việc và sự gắn kết nhân viên
Tham mưu Ban Giám đốc về chiến lược nhân sự, cơ chế lương thưởng, phúc lợi và văn hóa doanh nghiệp
Đề xuất thăng tiến & tăng lương: Xem xét lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, phối hợp với cấp quản lý để đề xuất lương thưởng phù hợp.
Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo nội bộ để liên tục nâng cao trình độ và năng lực của CBCNV
Văn hóa doanh nghiệp & gắn kết nhân viên: Tạo môi trường làm việc tích cực, thiết kế và triển khai chương trình và hoạt động nội bộ, các chương trình team building, du lịch...
Tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát triển văn hóa doanh nghiệp, các phong trào, hoạt động gắn kết giữa các bộ phận, nhóm và công ty
Hỗ trợ các Phòng ban khác khi có các công việc liên quan.
Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH BPO INFINITY INNOVATIONS GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
