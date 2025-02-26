Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư VBG làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 1,500 USD

1. Công tác quản trị tài chính (70%)

- Tham mưu cho Chủ tịch, Ban Giám đốc về lĩnh vực tài chính, đầu tư và các nghiệp vụ tài chính.

- Xây dựng, thúc đẩy mối quan hệ tài chính giữa Công ty - các định chế tài chính (ngân hàng, đối tác, quỹ đầu tư)

- Phối hợp với Bộ phận Kế toán trong việc chuẩn bị, hoàn thiện báo cáo tài chính, báo cáo quản trị nội bộ, báo cáo cổ đông Công ty.

- Tham mưu công tác quản trị kế hoạch tài chính của công ty mẹ và công ty thành viên/liên kết.

2. Công tác đầu tư (30%)

- Phân tích và tham gia thẩm định tính khả thi của các dự án đầu tư, chuẩn bị đầu tư, M&A.

- Nghiên cứu, lập , quản trị Tổng mức đầu tư, hiệu quả đầu tư, dòng tiền Dự án.

- Các nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.