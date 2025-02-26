Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư VBG làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 1,500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công ty Cổ phần Đầu tư VBG
- Hà Nội: Vũ Đức Thận, Long Biên, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 1,200 - 1,500 USD
1. Công tác quản trị tài chính (70%)
- Tham mưu cho Chủ tịch, Ban Giám đốc về lĩnh vực tài chính, đầu tư và các nghiệp vụ tài chính.
- Xây dựng, thúc đẩy mối quan hệ tài chính giữa Công ty - các định chế tài chính (ngân hàng, đối tác, quỹ đầu tư)
- Phối hợp với Bộ phận Kế toán trong việc chuẩn bị, hoàn thiện báo cáo tài chính, báo cáo quản trị nội bộ, báo cáo cổ đông Công ty.
- Tham mưu công tác quản trị kế hoạch tài chính của công ty mẹ và công ty thành viên/liên kết.
2. Công tác đầu tư (30%)
- Phân tích và tham gia thẩm định tính khả thi của các dự án đầu tư, chuẩn bị đầu tư, M&A.
- Nghiên cứu, lập , quản trị Tổng mức đầu tư, hiệu quả đầu tư, dòng tiền Dự án.
- Các nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.
Với Mức Lương 1,200 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học; Ưu tiên chuyên ngành Tài chính, Kinh tế, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh.
- Có chứng chỉ CFA, ACCA hoặc chứng chỉ tương đương.
- Tối thiểu 03 năm ở vị trí Trưởng phòng đầu tư/Tài chính hoặc các vị trí tương đương.
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư VBG Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư VBG
