Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty CP XNK Hóa Chất & Thiết Bị Kim Ngưu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mục tiêu công việc:

Chịu trách nhiệm cao nhất về chiến lược tài chính của Vietchem, đảm bảo sự ổn định, tăng trưởng bền vững và tối ưu hóa nguồn lực tài chính. Điều hành toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán, hoạt động đầu tư...

Nhiệm vụ chính:

1. Chiến lược tài chính:

• Xây dựng, triển khai và giám sát chiến lược tài chính dài hạn phù hợp với định hướng phát triển của Vietchem.

• Phân tích, đánh giá hiệu quả tài chính các dự án đầu tư, M&A, mở rộng thị trường.

2. Quản lý ngân sách và dòng tiền:

• Quản trị dòng tiền hiệu quả; tối ưu hóa cơ cấu vốn và đảm bảo thanh khoản cho toàn hệ thống.

• Lập, phân bổ và kiểm soát ngân sách hàng năm của Vietchem và các Công ty thành viên.

3. Kiểm soát tài chính - kế toán:

• Đảm bảo hệ thống kế toán minh bạch, chính xác, tuân thủ quy định pháp luật và các chuẩn mực kế toán và quy định chung trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hóa chất.

• Thiết lập hệ thống kiểm soát chi phí và phòng ngừa rủi ro.

4. Quan hệ nhà đầu tư và huy động vốn:

• Là đầu mối làm việc với ngân hàng, quỹ đầu tư, cổ đông, tổ chức tài chính theo yêu cầu phát triển của Vietchem trong từng giai đoạn.