Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH P.T.H làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Xây dựng, theo dõi và phân tích ngân sách, báo cáo lỗ lãi từng khách sạn và toàn hệ thống; phối hợp với các bộ phận để kiểm soát chi phí theo kế hoạch tài chính được phê duyệt.

Kiểm soát dòng tiền toàn hệ thống:

Theo dõi luồng tiền vào – ra, cảnh báo kịp thời các rủi ro về dòng tiền, đề xuất giải pháp cải thiện hiệu suất sử dụng dòng tiền.

Tổ chức và chuẩn hóa quy trình tài chính – kế toán nội bộ:

Xây dựng và giám sát hệ thống quy trình kế toán – tài chính phù hợp đặc thù chuỗi khách sạn (nhiều chi nhánh, nhiều mô hình hoạt động: cho thuê dài hạn, OTA, walk-in...).

Phân tích tài chính chuyên sâu định kỳ (tháng/quý/năm):

Lập báo cáo phân tích hiệu quả tài chính từng khách sạn, theo dõi các chỉ số quan trọng như RevPAR, GOP, EBITDA để hỗ trợ ra quyết định chiến lược.

Kiểm soát nội bộ và cảnh báo rủi ro tài chính:

Đề xuất các biện pháp kiểm soát nội bộ liên quan đến thu chi, tồn quỹ, hóa đơn – chứng từ để hạn chế thất thoát tài sản và gian lận sổ sách.

Thực hiện kê khai, lập báo cáo và nộp các loại thuế định kỳ (GTGT, TNCN, TNDN, thuế môn bài...) đúng hạn và đúng quy định pháp luật.

Chuẩn bị hồ sơ và trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu thanh tra, kiểm tra hoặc quyết toán thuế.

Rà soát chứng từ, hóa đơn đầu vào, đầu ra đảm bảo hợp lệ, hợp pháp và hợp lý theo quy định thuế hiện hành.

Xuất hóa đơn GTGT, chứng từ khấu trừ thuế TNCN

In ấn sổ sách kế toán và rà soát hóa đơn; chứng từ kế toán để phục vụ cho công tác thanh kiểm tra quyết toán tài chính, thuế;

Cập nhật và áp dụng các thay đổi về chính sách thuế, luật thuế mới vào công tác kế toán thuế của công ty.

Các thủ tục về thuế TNCN cho nhân viên: Cấp MST, thay đổi CMND sang CCCD, đăng ký và báo giảm MST người phụ thuộc

Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc kiểm soát chi phí, doanh thu, dòng tiền đảm bảo minh bạch và tối ưu hiệu quả tài chính.

Phân tích và tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế và tài chính nhằm tối ưu hóa dòng tiền và chi phí thuế cho công ty.

Tham gia lập báo cáo tài chính theo yêu cầu, phối hợp với các phòng ban để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.

Lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán thuế đúng quy định.

Các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng hoặc Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm thực tế ở vị trí Kế toán thuế, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong lĩnh vực dịch vụ, khách sạn, nhà hàng.

Có kinh nghiệm trực tiếp làm việc với cơ quan thuế và quyết toán thuế ít nhất 03 lần trở lên.

Am hiểu luật thuế, các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến kế toán – tài chính.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast, hoặc tương đương) và tin học văn phòng (Excel, Word).

Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp và lập báo cáo.

Có khả năng tư vấn tài chính, dòng tiền cơ bản phục vụ hoạt động kinh doanh.

Trung thực, cẩn thận, trách nhiệm và chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH P.T.H Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 20.000.000 - 25.000.000 đồng/tháng (tùy năng lực & kinh nghiệm)

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH P.T.H

