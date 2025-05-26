Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty TNHH TFV Industries làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Làm các công việc của kế toán thanh toán, ngân hàng.

• Kiểm soát, quản lý quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, kiểm soát các tài khoản kế toán, rà soát, đối chiếu và đôn đốc, thu hồi công nợ.

• Lập các báo cáo định kỳ theo yêu cầu.

• Tổ chức phối hợp với các bộ phận khác liên quan đến vấn đề kế toán, tài chính. Phối hợp làm việc với khách hàng, nhà cung cấp.

• Phối hợp thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của Ban Giám đốc.

*** Quyền lợi:

- Ngoài lương thỏa thuân, có hoa hồng hàng tháng theo kết quả kinh doanh

- Chế độ thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật, nghỉ mát, du lịch, teambuilding

- Được tham gia các khóa học chuyên sâu để phát triển bản thân

- Làm việc trên hệ thống ERP, hệ thống kế toán theo chuẩn mực

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, công bằng

- Ăn trưa tại công ty

- Teabreak giữa giờ hàng ngày tại công ty