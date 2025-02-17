Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Bắc Chương Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Mục tiêu:

- Tổ chức công tác Tài chính, kế toán phù hợp với tình hình hoạt động, chủ trương, chiến lược phát triển của Công ty và đúng quy định của pháp luật.

- Tham mưu, tư vấn những vấn đề liên quan đến công tác tài chính kế toán cho Ban lãnh đạo.

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ của đội ngũ kế cận

2. Mô tả công việc chính:

- Hoạch định chiến lược tài chính của Công ty ngắn hạn và dài hạn. Quản lý dòng tiền, xây dựng phương án tài chính phù hợp với từng dự án của Công ty.

- Kiểm soát chi phí, quản lý tài sản, nguồn vốn, ngân sách của Công ty. Tổ chức lập báo cáo tài chính theo quy định, báo cáo quản trị theo yêu cầu của Công ty. Phân tích báo cáo, nắm bắt biến động về chi phí, công nợ… kịp thời báo cáo Ban lãnh đạo Công ty đưa ra những giải pháp để kiểm soát

- Chịu trách nhiệm về công tác Tài chính - Kế toán của Công ty; Tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán đúng quy định pháp luật, đúng chuẩn mực kế toán.

- Quản lý, điều hành mọi hoạt động của Phòng tài chính kế toán. Kiểm soát và quản lý quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán các bút toán thanh toán, lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên quan của Công ty.

- Làm việc với các cơ quan ban ngành: Thuế, kiểm toán…khi có thanh tra, quyết toán, kiểm toán.