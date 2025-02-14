Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH Headwin Logistics (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD

1. Tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp, quy định và chuẩn mực kế toán địa phương;

2. Chịu trách nhiệm xử lý kế toán hàng ngày và lập báo cáo tài chính chính xác;

3. Chịu trách nhiệm kê khai thuế, nộp thuế và các công việc thuế khác;

4. Chịu trách nhiệm bảo quản và lưu trữ chứng từ, hồ sơ của khách hàng và các tài liệu liên quan khác;

5. Chịu trách nhiệm giao tiếp hàng ngày với khách hàng và các tổ chức có liên quan khác, bao gồm cơ quan thuế, cục tài chính, ngân hàng, công ty kế toán, v.v.;

6. Hoàn thành các nhiệm vụ khác do công ty giao.

主要职责

1.严格遵守当地相关法律、法规和会计准则；

2.负责日常账务处理，准确编制财务报表；

3.负责税务申报及税款缴纳等税务工作;

4.负责客户凭证、记录和其他相关文件的保管及归档；

5.负责与客户及其他相关机构的日常往来，包括税务机关、财政局、银行、会计师事务所等；

6.完成公司交办的其他任务。