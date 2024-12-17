Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN SHB ĐÔ LƯƠNG làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 105 Lý Thường Kiệt, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện.

- Đảm bảo mối quan hệ với các cơ quan chức năng: Thuế, Thống kê, Ngân hàng;

- Tiến hành thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán

- Ký duyệt các tài liệu kế toán;

- Phân bổ chi phí trả trước, CCDC; Tính và trích khấu hao TSCĐ

Yêu Cầu Công Việc

- Có chứng chỉ Kế toán trưởng

- Có kinh nghiệm vị trí kế toán trưởng từ 1-3 năm trở lên

- Ưu tiên : Có kinh nghiệm làm việc tại các bệnh viện

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN SHB ĐÔ LƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương, thưởng và các chế độ BHXH, phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

- Được tạo điều kiện học tập nâng cao kỹ năng chuyên môn, phát triển bản thân và có cơ hội thăng tiến trong công việc

- Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm 2 lần

- Chế độ quà tặng sinh nhật, các hoạt động ngoại khóa, du lịch do công ty tổ chức hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN SHB ĐÔ LƯƠNG

