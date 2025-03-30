Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH ART NATURE làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Thực hiện check và tổng hợp báo cáo hàng ngày của các thành viên trong team;

Tiến hành xây JD, truyền thông job đến đội ngũ TTS hiện tại và group CTV tuyển dụng;

Tiếp hành thu hút thêm CTV mới vào group CTV hiện tại, triển khai đăng bài để thúc đẩy CTV tuyển dụng job các hiện tại;

Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch truyền thông và viết bài trên các nền tảng fanpage và tiktok để đẩy mạnh thương hiệu TS Group;

Thực hiện các công việc trợ lý khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang học/ tốt nghiệp ngành nhân sự, marketing, kinh tế và các ngành nghề khác có liên quan; (Ưu tiên các bạn sinh viên năm 1 - năm 3)

Yêu thích mảng tuyển dụng, truyền thông và làm việc với con người (Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm làm tuyển dụng hoặc truyền thông, MKT);

Chăm chỉ, tư duy sáng tạo, năng động và tự chủ động trong công việc;

Có khả năng đề xuất các nội dung, ý tưởng tuyển dụng mới phù hợp;

Có khả năng thiết kế trên các phần mềm: canva, AI..

Tại CÔNG TY TNHH ART NATURE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng: 1.000000/tháng + Thưởng tuyển dụng (Tự mình tuyển dụng + CTV tuyển dụng thành công) + Thưởng chiến dịch truyền thông. Tổng thu nhập TB: 3.000.000 vnđ - 5.000.000 vnđ

Thu nhập:

1.000000/tháng

TB: 3.000.000 vnđ - 5.000.000 vnđ

Thưởng tuyển dụng: Trung bình 800k/NS làm việc sau bảo hành 21 ngày, 1.500.000VNĐ/NS làm việc sau bảo hành 30 ngày, 3.000.000 vnđ/NS với các cấp bậc cao hơn bảo hành sau 60 ngày; Trường hợp CTV mà trợ lý tuyển dụng vào tuyển dụng thành công trợ lý sẽ được hưởng 10% tổng thưởng của toàn bộ đội CTV đã tuyển dụng. Đồng thời hưởng 10% tổng thưởng trong 2 tháng đầu của các bạn Thực tập sinh mà Trợ lý tuyển dụng thành công.

Được đào tạo, tham gia các khóa học về chuyên môn và kỹ năng để phát triển bản thân;

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty.

Địa điểm làm việc: Làm online, đảm bảo làm ít nhất 20 buổi (sáng/ chiều) / tháng (TH làm online sẽ job link Zoom cùng team để trao đổi và được support trong thời gian đăng ký lịch làm việc, có thể tắt cam/mic khi làm việc).

Địa điểm làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ART NATURE

