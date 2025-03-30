Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, phân công, giám sát và đánh giá việc viết bài truyền thông về thị trường giao dịch hàng hóa đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng; website, facebook, youtube của MXV.

Lập kế hoạch, phân công, giám sát và đánh giá việc thực hiện các chiến dịch quảng cáo, tuyên truyền về hoạt động của MXV và thị trường giao dịch hàng hóa.

Lập kế hoạch, phân công, giám sát và đánh giá việc quản lý và vận hành các kênh truyền thông của MXV: website, facebook, youtube, linkedin.

Lập kế hoạch, phân công, giám sát và đánh giá việc soạn thảo các thông cáo báo chí; bài viết, bài phát biểu, diễn văn của Lãnh đạo MXV; các ấn phẩm đối ngoại của MXV.

Phối hợp với các Khối/Trung tâm/Bộ phận khác để thực hiện các nhiệm vụ truyền thông theo yêu cầu.

Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đối tác truyền thông của MXV.

Liên hệ và booking phương tiện truyền thông.

Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo đơn vị nghiệp vụ phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng viết bài và biên tập thông tin.

Tổ chức phối hợp và làm việc theo nhóm tốt.

Kỹ năng sắp xếp tổ chức công việc hiệu quả. Báo cáo tình hình thực hiện công việc tới cấp quản lý trực tiếp theo quy định.

Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe.

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng: Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Microsoft Outlook.

Có khả năng sáng tạo trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo về kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn cần thiết để phục vụ cho công việc.

Được tiếp cận, cập nhật thông tin về các ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam như nông sản, kim loại, năng lượng. Đồng thời được làm việc với các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực giao dịch hàng hóa quốc tế từ Mỹ, Anh, Hồng Kông….

Phát triển tiềm năng bản thân và có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Tham gia các chương trình đào tạo miễn phí của MXV và các hoạt động ngoại khóa bổ ích.

Chế độ lương thưởng và chế độ phúc lợi, nghỉ mát, khám sức khỏe, thẻ bảo hiểm sức khỏe, tham gia BHXH đầy đủ, nghỉ lễ, nghỉ tết… theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

