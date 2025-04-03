Tuyển Truyền thông 5S Consulting & Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Làm việc trực tiếp với khách hàng để nhận đề bài

Gặp gỡ và trao đổi với khách hàng để làm rõ các nhu cầu của họ

Xây dựng và duy trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng để hỗ trợ sự phát triển của dự án và cơ hội kinh doanh của công ty

Là đầu mối liên lạc chính cho các trao đổi liên quan tới quản lý account khách hàng

Tiếp cận các khách hàng tiềm năng mới để xây dựng quan hệ và tìm kiếm dự án mới

Thực hiện khảo sát ý kiến khách hàng sau dự án để rút kinh nghiệm và nâng cao năng lực của team

Chuyển giao đề bài từ khách hàng tới đội ngũ xây dựng kế hoạch và đảm bảo team hiểu rõ các yêu cầu của khách

Tham gia xây dựng đề xuất cùng team, đảm bảo các đề xuất được thực hiện đúng thời hạn và chất lượng của 5S Media và khách hàng

Thuyết trình đề xuất, ý tưởng và ngân sách

Đàm phán hợp đồng và các thỏa thuận để tối ưu lợi nhuận

Đảm bảo sự giao tiếp hiệu quả giữa khách hàng và nội bộ

Đảm bảo tất cả các sản phẩm gửi tới khách hàng đạt chất lượng và tiến độ đã cam kết

Xây dựng và duy trì quan hệ bền vững với team sản xuất nội bộ cũng như hệ thống đối tác và nhà cung cấp

Đảm bảo chất lượng sản xuất và tiến độ sản xuất của team team sản xuất nội bộ cũng như hệ thống đối tác và nhà cung cấp luôn đạt tiêu chuẩn chất lượng của 5S Media và khách hàng