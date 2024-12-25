Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY TNHH BIG MOUTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Star Tower, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Duy trì và nâng cấp thiết kế hệ thống hiện có: Bảo trì và tối ưu giao diện các hệ thống đã xây dựng của công ty.

- Tham gia thiết kế các hệ thống mới: Đóng góp ý tưởng và thực hiện thiết kế UI/UX cho các dự án phát triển mới.

- Thiết kế các sản phẩm tiếp thị sáng tạo: Bao gồm banner SNS, trang sự kiện, và landing page nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

- Xây dựng và quản lý hệ thống thiết kế: Đảm bảo sự thống nhất và chuyên nghiệp thông qua việc phát triển hệ thống thiết kế và các thành phần.

- Phát triển ý tưởng sáng tạo: Biến ý tưởng thành hiện thực thông qua prototype, storyboard, hoặc các công cụ trực quan hóa.

- Hợp tác đa chức năng: Làm việc chặt chẽ với đội ngũ BA, lập trình viên, và marketing để đưa ra các giải pháp thiết kế hiệu quả và phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

- Khám phá các hướng đi thiết kế mới: Không ngừng tìm kiếm cơ hội để cải tiến và đổi mới sản phẩm.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo công cụ thiết kế: Sử dụng tốt các phần mềm như Photoshop, Adobe XD, hoặc Figma.

- Hiểu biết xu hướng toàn cầu: Nắm bắt các xu hướng thiết kế hiện đại để mang lại sự mới mẻ và độc đáo.

- Kiến thức vững về UI/UX: Thành thạo các nguyên tắc như typography, màu sắc, biểu tượng, hành trình khách hàng (customer journey), wireframe, và thiết kế Responsive.

- Tính cách và kỹ năng cá nhân: Sáng tạo, có mắt thẩm mỹ tinh tế, và đặc biệt chú trọng đến chi tiết.

- Bắt buộc: Gửi portfolio các dự án đã thực hiện.

Tại CÔNG TY TNHH BIG MOUTH Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Nghỉ phép năm (12 ngày/năm, cộng thêm theo thâm niên).

- Nghỉ lễ, Tết theo quy định của pháp luật.

- Nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo chế độ.

- Thưởng lễ, Tết, thưởng theo hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BIG MOUTH

