Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM SOFTFUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM SOFTFUN
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM SOFTFUN

Unity Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Unity Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM SOFTFUN

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Y1 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tham gia thiết kế, xây dựng và triển khai dự án Game mobile trên nền tảng Unity cho Android và iOS.
Cùng team lên ý tưởng và giải pháp cho các tính năng trong game.
Phối hợp với các thành viên trong team để vận hành và tối ưu game: Animation, UI, UX..
Đọc hiểu source code, nghiên cứu, thích ứng với các công nghệ mới.
Được đào tạo các kiến thức về Unity và được tham gia vào các dự án thưc tế tại công ty.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thích chơi Game, đam mê phát triển Game, đặc biệt là Game Mobile
Tốt nghiệp ĐH ngành Công nghệ thông tin, khoa học máy tính, ... hoặc các ngành nghề có liên quan
Có tư duy lập trình và tư duy hệ thống tốt, sáng tạo tốt
Có kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng, cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Ưu tiên các bạn biết ngôn ngữ lập trình Unity
Năng động, có tinh thần tự giác, cầu tiến, ham học hỏi
Có kinh nghiệm làm việc với Unity và có sản phẩm về Game là một lợi thế
Thời gian thử việc: 2 tháng
Làm việc full-time tại văn phòng công ty từ thứ 2 – thứ 6

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM SOFTFUN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận tại buổi phỏng vấn.
Trong thời gian thử việc nhận 85% mức lương chính thức.
Làm việc với môi trường trẻ, năng động
Được training về các kiến thức chuyên môn và cả những kỹ năng mềm
Teambuilding/ Company Trip hằng năm
12 ngày phép/năm. Nghỉ Lễ/Tết theo quy định
Các hoạt động, chương trình được tổ chức hằng năm như Teambuilding, Company Trip, YEP, Sinh nhật công ty, 8/3, 20/10, Noel, …
Có phòng ăn và nghỉ trưa riêng cho nhân viên
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN khi lên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM SOFTFUN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM SOFTFUN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM SOFTFUN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Y1 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

