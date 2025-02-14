Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINAPET làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINAPET
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINAPET

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINAPET

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cung trí thức Thành phố Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Đưa ra ý tưởng và phối hợp triển khai cùng các bộ phận có liên quan để xây dựng video cho các chiến dịch quảng cáo, tiếp thị sản phẩm của công ty.
Thực hiện các công việc quay, dựng, chụp ảnh trong các chương trình, sự kiện của công ty.
Nhận kịch bản sẵn có hoặc phối hợp để đề xuất ý tưởng kịch bản với bộ phận liên quan, xây dựng các ý tưởng cảnh quay và setup cảnh quay cho các clip quảng cáo, video giới thiệu sản phẩm, dịch vụ...
Chỉnh sửa, xử lý cắt ghép, biên tập (cân bằng tiếng, hình ảnh, âm thanh...) video để phục vụ cho các chiến dịch PR, Marketing theo yêu cầu của công ty từng giai đoạn.
Đảm bảo tất cả các video tuân thủ các quy chuẩn thương hiệu và quy chuẩn nền tảng kênh đăng tải hoặc theo yêu cầu của công ty.
Quản lý toàn bộ quá trình sản xuất video từ lên ý tưởng, viết kịch bản, lên kế hoạch chi tiết cho từng cảnh quay, quay phim, chỉnh sửa đến hoàn thiện sản phẩm cuối cùng.
Lưu trữ và quản lý các video, clip thiết kế/media.
Đóng góp ý tưởng cho những định dạng video mới
Quản lý các thiết bị, sản phẩm quay chụp
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu 1 năm trở lên.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức, kinh nghiệm về marketing, truyền thông là một lợi thế.
Khả năng sử dụng, làm chủ các thiết bị, phụ kiện quay, studio & ánh sáng, âm thanh
Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Premiere hoặc những phần mềm chỉnh sửa video clip khác như CapCut...
Biết sử dụng cơ bản After Effect, Photoshop, Lightroom
Có khả năng tư duy thẩm mỹ, đề xuất các ý tưởng mới.
Sáng tạo, giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập cũng như tinh thần làm việc theo nhóm.
Khả năng linh hoạt về khối lượng công việc và làm việc dưới áp lực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINAPET Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp: Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến sự nghiệp.
Thu nhập cạnh tranh: Lương cơ bản + thưởng theo hiệu quả công việc.
Phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN, chế độ nghỉ phép và thưởng lễ Tết.
Cơ hội học hỏi và phát triển: Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và tham gia các hội chợ thương mại quốc tế..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINAPET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINAPET

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINAPET

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Thái Hà Building, Số 26, phố Dương Đình Nghệ, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

