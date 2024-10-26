Tuyển Video Editor Công Ty TNHH Công Nghệ Smartup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 53 - 55 Đặng Như Mai, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

DIT onset (copy và bảo quản source quay) Đóng gói data onset, sync source + V.O. Xếp sẵn đường hình (gọt bỏ đoạn lỗi) + nhạc + hiệu ứng âm thanh. Xử lý màu cơ bản.

Phối hợp thường xuyên với team trong suốt quá trình dựng phim, làm hậu kỳ cho phim để hoàn thiện sản phẩm: chỉnh sửa, kiểm tra nội dung và hình ảnh của phim... theo đúng yêu cầu khách hàng. Có thể tham gia trực tiếp vào buổi quay phim của đoàn phim để hiểu rõ về cảnh quay, ý đồ của đạo diễn và lên đường dây trong đầu cho bộ phim.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm dựng phim (Thể loại phim: phim ngắn, phim TikTok, Webdrama, Sitcom,...). Tối thiểu đã dựng qua 5 bộ phim (đính kèm Portfolio). Chuyên về dựng phim, âm thanh phim, có kỹ năng chỉnh màu là một lợi thế Sử dụng thành thạo Davinci Resolve, biết sử dụng các phần mềm Adobe để hỗ trợ quá trình dựng phim Cẩn trọng, tỉ mỉ, chủ động trong công việc. Có tư duy tốt về hình ảnh, cảm thụ âm nhạc tốt.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Smartup Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn Có nhiều cơ hội phát triển, việc làm ổn định và lâu dài. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty Lương tháng 13 + thưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Smartup

