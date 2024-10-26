Tuyển Video Editor Công Ty TNHH Công Nghệ Smartup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Công Nghệ Smartup
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công Ty TNHH Công Nghệ Smartup

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Smartup

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 53

- 55 Đặng Như Mai, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

DIT onset (copy và bảo quản source quay) Đóng gói data onset, sync source + V.O. Xếp sẵn đường hình (gọt bỏ đoạn lỗi) + nhạc + hiệu ứng âm thanh. Xử lý màu cơ bản.
DIT onset (copy và bảo quản source quay)
Đóng gói data onset, sync source + V.O.
Xếp sẵn đường hình (gọt bỏ đoạn lỗi) + nhạc + hiệu ứng âm thanh.
Xử lý màu cơ bản.
Phối hợp thường xuyên với team trong suốt quá trình dựng phim, làm hậu kỳ cho phim để hoàn thiện sản phẩm: chỉnh sửa, kiểm tra nội dung và hình ảnh của phim... theo đúng yêu cầu khách hàng. Có thể tham gia trực tiếp vào buổi quay phim của đoàn phim để hiểu rõ về cảnh quay, ý đồ của đạo diễn và lên đường dây trong đầu cho bộ phim.
Phối hợp thường xuyên với team trong suốt quá trình dựng phim, làm hậu kỳ cho phim để hoàn thiện sản phẩm: chỉnh sửa, kiểm tra nội dung và hình ảnh của phim... theo đúng yêu cầu khách hàng.
Có thể tham gia trực tiếp vào buổi quay phim của đoàn phim để hiểu rõ về cảnh quay, ý đồ của đạo diễn và lên đường dây trong đầu cho bộ phim.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm dựng phim (Thể loại phim: phim ngắn, phim TikTok, Webdrama, Sitcom,...). Tối thiểu đã dựng qua 5 bộ phim (đính kèm Portfolio). Chuyên về dựng phim, âm thanh phim, có kỹ năng chỉnh màu là một lợi thế Sử dụng thành thạo Davinci Resolve, biết sử dụng các phần mềm Adobe để hỗ trợ quá trình dựng phim Cẩn trọng, tỉ mỉ, chủ động trong công việc. Có tư duy tốt về hình ảnh, cảm thụ âm nhạc tốt.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm dựng phim (Thể loại phim: phim ngắn, phim TikTok, Webdrama, Sitcom,...). Tối thiểu đã dựng qua 5 bộ phim (đính kèm Portfolio).
Chuyên về dựng phim, âm thanh phim, có kỹ năng chỉnh màu là một lợi thế
Sử dụng thành thạo Davinci Resolve, biết sử dụng các phần mềm Adobe để hỗ trợ quá trình dựng phim
Cẩn trọng, tỉ mỉ, chủ động trong công việc.
Có tư duy tốt về hình ảnh, cảm thụ âm nhạc tốt.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Smartup Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn Có nhiều cơ hội phát triển, việc làm ổn định và lâu dài. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty Lương tháng 13 + thưởng.
Mức lương: sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Có nhiều cơ hội phát triển, việc làm ổn định và lâu dài.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Lương tháng 13 + thưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Smartup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Công Nghệ Smartup

Công Ty TNHH Công Nghệ Smartup

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 53-55 Đặng Như Mai, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, Tp.HCM

