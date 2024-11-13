Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: BT5
- 12 Ngoại Giao đoàn, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Sáng tạo ý tưởng, phát triển hình ảnh; quay - chụp các sản phẩm của công ty
Quay phim, chụp ảnh, dựng clip để quảng bá, giới thiệu doanh nghiệp và các dòng sản phẩm của Công ty
Quay phim chụp ảnh các sự kiện nội bộ và các hoạt động đối ngoại của Công ty
Hậu kì sản phẩm video/hình ảnh
Sản xuất, lên ý tưởng quay dựng cho các video đa dạng phong phú phù hợp với xu hướng
Làm việc với các đối tác sản xuất phim/ảnh (khi cần)
Các công việc khác theo sự phân công của cấp Quản lý
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành Marketing, Media, quay phim, Báo chí ... các chuyên ngành liên quan
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc về media, ưu tiên trong các lĩnh vực sản xuất và bán lẻ.
Kỹ năng: Sử dụng thành thạo máy quay, máy ảnh, edit video...
Thái độ: Chuyên nghiệp, trách nhiệm, trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi...
Giới tính: Nam, từ 22-35 tuổi
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc về media, ưu tiên trong các lĩnh vực sản xuất và bán lẻ.
Kỹ năng: Sử dụng thành thạo máy quay, máy ảnh, edit video...
Thái độ: Chuyên nghiệp, trách nhiệm, trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi...
Giới tính: Nam, từ 22-35 tuổi
Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ phụ cấp ăn trưa, có nhà bếp nấu ăn tại nơi làm việc
Hoạt động công đoàn: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ, ngày lễ, Tết ...
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định luật lao động lương phép, thưởng Lễ, thưởng Tết...
Được trang bị đồng phục, máy tính, thiết bị và các công cụ làm việc
Thưởng KPIs, Thưởng mục tiêu theo quy định của công ty
Được đào tạo tư duy, kiến thức và tham dự các khóa đào tạo chuyên sâu về công việc với các tổ chức uy tín
Phát triển: được bổ nhiệm các vị trí cao hơn khi thể hiện được năng lực làm việc
Tham gia hoạt động tập thể du lịch, teambuilding, thể thao
Môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung, chuyên nghiệp
Hoạt động công đoàn: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ, ngày lễ, Tết ...
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định luật lao động lương phép, thưởng Lễ, thưởng Tết...
Được trang bị đồng phục, máy tính, thiết bị và các công cụ làm việc
Thưởng KPIs, Thưởng mục tiêu theo quy định của công ty
Được đào tạo tư duy, kiến thức và tham dự các khóa đào tạo chuyên sâu về công việc với các tổ chức uy tín
Phát triển: được bổ nhiệm các vị trí cao hơn khi thể hiện được năng lực làm việc
Tham gia hoạt động tập thể du lịch, teambuilding, thể thao
Môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI