Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT5 - 12 Ngoại Giao đoàn, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Sáng tạo ý tưởng, phát triển hình ảnh; quay - chụp các sản phẩm của công ty

Quay phim, chụp ảnh, dựng clip để quảng bá, giới thiệu doanh nghiệp và các dòng sản phẩm của Công ty

Quay phim chụp ảnh các sự kiện nội bộ và các hoạt động đối ngoại của Công ty

Hậu kì sản phẩm video/hình ảnh

Sản xuất, lên ý tưởng quay dựng cho các video đa dạng phong phú phù hợp với xu hướng

Làm việc với các đối tác sản xuất phim/ảnh (khi cần)

Các công việc khác theo sự phân công của cấp Quản lý

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành Marketing, Media, quay phim, Báo chí ... các chuyên ngành liên quan

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc về media, ưu tiên trong các lĩnh vực sản xuất và bán lẻ.

Kỹ năng: Sử dụng thành thạo máy quay, máy ảnh, edit video...

Thái độ: Chuyên nghiệp, trách nhiệm, trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi...

Giới tính: Nam, từ 22-35 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ phụ cấp ăn trưa, có nhà bếp nấu ăn tại nơi làm việc

Hoạt động công đoàn: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ, ngày lễ, Tết ...

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định luật lao động lương phép, thưởng Lễ, thưởng Tết...

Được trang bị đồng phục, máy tính, thiết bị và các công cụ làm việc

Thưởng KPIs, Thưởng mục tiêu theo quy định của công ty

Được đào tạo tư duy, kiến thức và tham dự các khóa đào tạo chuyên sâu về công việc với các tổ chức uy tín

Phát triển: được bổ nhiệm các vị trí cao hơn khi thể hiện được năng lực làm việc

Tham gia hoạt động tập thể du lịch, teambuilding, thể thao

Môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin