Tuyển Bếp trưởng Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Thực hiện các công việc đầu ca

Kiểm tra hàng hoá, nguyên vật liệu về số lượng và chất lượng khi hàng về. Xử lý hàng tồn đọng từ hôm trước. Kiểm tra hình thức cá nhân và phân công công việc, khu vực làm việc cho nhân viên. Bố trí công việc hàng ngày trong bếp và chỉ đạo, điều hành toàn bộ nhân viên Bếp. Phân công công việc cho nhân viên của bộ phận trước khi vào ca phục vụ. Tham gia họp đầu ca.

2. Tổ chức chế biến món ăn

Nhận order món. Phân công công việc cho nhân viên chế biến món ăn theo yêu cầu hoặc trực tiếp chế biến món ăn tuỳ theo từng trường hợp. Hỗ trợ nhân viên thực hiện công việc kịp thời khi nhân viên gặp khó khăn. Kiểm tra về số lượng, chất lượng món ăn, đảm bảo món ăn đã được chuẩn bị và chế biến theo đúng quy trình, tiêu chuẩn số lượng, định lượng, chất lượng của Công ty, phù hợp với các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm. Giải quyết kịp thời các trường hợp trang trí, chia, định lượng thức ăn không theo đúng các tiêu chuẩn và trình tự của Công ty. Kiểm tra, giám sát quá trình nhân viên làm và chế biến món ăn. Thường xuyên kiểm tra việc đáp ứng các Order có đúng, đủ, đảm bảo số lượng, chất lượng. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát số lượng và chất lượng các loại trang thiết bị, CCDC thuộc bộ phận bếp, để xuất sửa chữa, thay thế với Quản lý NH.

3. Công tác quản lý

Điều hành, xử lý công việc chuyên môn trong bếp nhà hàng. Đề xuất với quản lý để điểu chuyển, thay đổi nhân sự trong bếp sao cho phù hợp với yêu cầu kinh doanh. Xếp lịch làm việc hợp lý, đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc. Chịu trách nhiệm huấn luyện tay nghề cho nhân viên. Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc và ý thức làm việc của nhân viên. Theo dõi việc sử dụng thực phẩm, bảo đảm sử dụng thực phẩm luân phiên theo nguyên tắc nhập trước, xuất trước. Tham gia cùng Quản lý nhà hàng quản lý, sử dụng hợp lý, tiết kiệm hàng hoá, thực phẩm, điện, nước, ga... Thường xuyên tổ chức hội ý với Giám sát bếp và Bếp chính để rút kinh nghiệm về cách điều động, bố trí, xếp lịch nhân viên, về cách thức trình bày, setup quầy, ra đồ, bảo quản thực phẩm sao cho hợp lý. Tham gia cùng Quản lý nhà hàng kiểm soát cơ cấu thực đơn món ăn. Thường xuyên liên hệ với Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm để sáng tạo ra các món ăn mới phù hợp với khẩu vị và nhu cầu của khách hàng nhằm làm mới cơ cấu món ăn của nhà hàng. Thường xuyên kiểm tra chất lượng thực phẩm bày bán trên quầy, chất lượng đồ ăn của nhân viên. Phối kết hợp thật tốt với các bộ phận khác trong nhà hàng để cùng nâng cao chất lượng dịch vụ của nhà hàng.

4. Thực hiện công việc cuối ca

Theo dõi và phân công việc cho nhân viên thực hiện các công việc sau:

Vệ sinh các dụng cụ chế biến và để vào đúng khu vực quy định. Vệ sinh tủ đựng thực phẩm, sắp xếp thực phẩm, nguyên liệu trong tủ gọn gàng, ngăn nắp, đúng vị trí. Sắp xếp, bảo quản nguyên vật liệu sau khi hết ca làm việc. Sắp xếp lại các loại gia vị đúng khu vực. Kiểm tra hệ thống bếp, đèn, quạt, thông gió và các máy móc, thiết bị khác trước khi nghỉ. Đảm bảo tủ lạnh, tủ mát phải hoạt động tốt và theo đúng nhiệt độ tiêu chuẩn.

