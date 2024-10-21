Tuyển Bếp trưởng Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng
- Hà Nội: Aeon Mall Hà Đông, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Thực hiện các công việc đầu ca
Kiểm tra hàng hoá, nguyên vật liệu về số lượng và chất lượng khi hàng về. Xử lý hàng tồn đọng từ hôm trước. Kiểm tra hình thức cá nhân và phân công công việc, khu vực làm việc cho nhân viên. Bố trí công việc hàng ngày trong bếp và chỉ đạo, điều hành toàn bộ nhân viên Bếp. Phân công công việc cho nhân viên của bộ phận trước khi vào ca phục vụ. Tham gia họp đầu ca.
2. Tổ chức chế biến món ăn
Nhận order món. Phân công công việc cho nhân viên chế biến món ăn theo yêu cầu hoặc trực tiếp chế biến món ăn tuỳ theo từng trường hợp. Hỗ trợ nhân viên thực hiện công việc kịp thời khi nhân viên gặp khó khăn. Kiểm tra về số lượng, chất lượng món ăn, đảm bảo món ăn đã được chuẩn bị và chế biến theo đúng quy trình, tiêu chuẩn số lượng, định lượng, chất lượng của Công ty, phù hợp với các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm. Giải quyết kịp thời các trường hợp trang trí, chia, định lượng thức ăn không theo đúng các tiêu chuẩn và trình tự của Công ty. Kiểm tra, giám sát quá trình nhân viên làm và chế biến món ăn. Thường xuyên kiểm tra việc đáp ứng các Order có đúng, đủ, đảm bảo số lượng, chất lượng. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát số lượng và chất lượng các loại trang thiết bị, CCDC thuộc bộ phận bếp, để xuất sửa chữa, thay thế với Quản lý NH.
3. Công tác quản lý
Điều hành, xử lý công việc chuyên môn trong bếp nhà hàng. Đề xuất với quản lý để điểu chuyển, thay đổi nhân sự trong bếp sao cho phù hợp với yêu cầu kinh doanh. Xếp lịch làm việc hợp lý, đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc. Chịu trách nhiệm huấn luyện tay nghề cho nhân viên. Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc và ý thức làm việc của nhân viên. Theo dõi việc sử dụng thực phẩm, bảo đảm sử dụng thực phẩm luân phiên theo nguyên tắc nhập trước, xuất trước. Tham gia cùng Quản lý nhà hàng quản lý, sử dụng hợp lý, tiết kiệm hàng hoá, thực phẩm, điện, nước, ga... Thường xuyên tổ chức hội ý với Giám sát bếp và Bếp chính để rút kinh nghiệm về cách điều động, bố trí, xếp lịch nhân viên, về cách thức trình bày, setup quầy, ra đồ, bảo quản thực phẩm sao cho hợp lý. Tham gia cùng Quản lý nhà hàng kiểm soát cơ cấu thực đơn món ăn. Thường xuyên liên hệ với Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm để sáng tạo ra các món ăn mới phù hợp với khẩu vị và nhu cầu của khách hàng nhằm làm mới cơ cấu món ăn của nhà hàng. Thường xuyên kiểm tra chất lượng thực phẩm bày bán trên quầy, chất lượng đồ ăn của nhân viên. Phối kết hợp thật tốt với các bộ phận khác trong nhà hàng để cùng nâng cao chất lượng dịch vụ của nhà hàng.
4. Thực hiện công việc cuối ca
Theo dõi và phân công việc cho nhân viên thực hiện các công việc sau:
Vệ sinh các dụng cụ chế biến và để vào đúng khu vực quy định. Vệ sinh tủ đựng thực phẩm, sắp xếp thực phẩm, nguyên liệu trong tủ gọn gàng, ngăn nắp, đúng vị trí. Sắp xếp, bảo quản nguyên vật liệu sau khi hết ca làm việc. Sắp xếp lại các loại gia vị đúng khu vực. Kiểm tra hệ thống bếp, đèn, quạt, thông gió và các máy móc, thiết bị khác trước khi nghỉ. Đảm bảo tủ lạnh, tủ mát phải hoạt động tốt và theo đúng nhiệt độ tiêu chuẩn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đam mê nghề bếp
- Sáng tạo, ham học hỏi
- Nhạy cảm với mùi vị và có khiếu thẩm mỹ
- Khéo tay và sạch sẽ
- Chăm chỉ, ham thực hành
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và làm việc theo nhóm
- Có năng lực quản lý, điều hành
2. Yêu cầu kỹ năng (Skills):
- Kỹ năng đào tạo và đánh giá;
- Kỹ năng sắp xếp, tổ chức;
- Kỹ năng lập báo cáo;
3. Kiến thức và học vấn:
- Được đào tạo nghề bếp, tốt nghiệp trung cấp nghề bếp trở lên.
- Nắm vững các kiến thức cơ bản về phối hợp nguyên liệu, dinh dưỡng và các phương pháp chế biến món ăn.
- Hiểu biết chuyên sâu về các món ăn trong nhà hàng;
- Nắm vững kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm. lưu trữ và bảo quản thực phẩm.
4. Yêu cầu kinh nghiệm và các yêu cầu khác
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
5. Các yêu cầu khác:
- Dưới 45 tuổi;
- Sức khỏe tốt, không bị mắc bệnh ngoài da;
- Chấp nhận làm việc theo ca của Nhà hàng;
- Chấp nhận nghỉ linh động 1 ngày trong tuần và không rơi vào thứ 7, Chủ Nhật, Ngày Lễ.
Tại Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc ca gãy linh hoạt 48h/tuần, 8h/ngày, nghỉ 1 ngày/tuần.
- Được cấp trang thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc.
- Chế độ tăng lương định kỳ theo quy định công ty.
- Cấp thẻ giảm giá sử dụng dịch vụ tại hơn 200 nhà hàng của Công Ty.
- Chế độ hiếu, hỉ, sinh nhật, Lễ-Tết.
- Ký hợp đồng lao động chính thức, tham gia đầy đủ BHYT, BHXH theo quy định.
- Cơ hội thăng tiến cao (nhiều vị trí, không giới hạn thời gian).
- Được đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng quản lý theo chương trình đào tạo nội bộ Công ty...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
