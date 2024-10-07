Tuyển Bếp trưởng Công ty Phúc Hưng Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 40 Triệu

Mức lương 2 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 70 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 2 - 40 Triệu

Đảm bảo chất lượng, số lượng món ăn

Xây dựng tiêu chuẩn nguyên vật liệu hàng hóa đầu vào; hướng dẫn và kiếm soát hoạt động của toàn bộ nhân viên bộ phận bếp, phân bếp chế biến món ăn theo đúng quy định; Đảm bảo thực hiện đúng theo công thức chế biến món ăn, định mức tiêu hao thực phẩm cho phép; Lập công thức về thành phẩm thực phẩm, định lượng giá gốc cho tất cả các món ăn; Chịu trách nhiệm về chất lượng món ăn, cost và các chi phí khác.

Quản lí hàng hóa

Đảm bảo thực hiện luật vệ sinh an toàn thực phẩm; Trực tiếp kiểm tra số lượng, chất lượng đầu vào hàng ngày; Phối hợp bộ phận thu mua tìm kiếm những nhà cung cấp chuyên nghiệp thực phẩm chất lượng cao Đảm bảo đúng các nguyên tắc về quy trình mua hàng, xuất hàng theo quy định của Công ty; Hướng dẫn nhân viên thực hiện quy trình bảo quản thực phẩm thời gian lưu trữ, kho lạnh, tủ đông, tủ mát.

Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ

Đề xuất cung cấp tài sản, công cụ bổ sung; Kiểm tra, quản lý và chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài sản công cụ của các nhân viên; Hướng dẫn nhân viên sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ theo quy định của Công ty; Theo dõi kiểm tra hệ thống gas phải được an toàn và luôn dự trự để đảm bảo phục vụ.

Quản lý nhân sự, hành chính

Xây dựng bộ máy nhân sự bếp đảm bảo hoạt động hiệu quả, đáp ứng công việc; Đề xuất tuyển dụng nhân viên bếp (theo tình hình thực tế trong khung cho phép) Tham gia kiểm tra, phỏng vấn tuyển chọn nhân viên; Đánh giá nhân viên thử việc, đánh giá, xếp loại nhân viên định kỳ; Đào tạo kèm cặp nhân viên theo các quy trình nghiệp vụ bếp;

Với Mức Lương 2 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trường đào tạo nghề/nghiệp vụ nấu ăn Kỹ năng huấn luyện, đào tạo nhân viên tốt; Có năng lực quản lý, điều hành và lãnh đạo tập thể; Làm việc độc lập và theo nhóm, có tinh thần & trách nhiệm cao trong công việc. Kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí ứng tuyển, đặc biệt kinh nghiệm nấu món Việt nam 3 miền, các món ăn châu Á

Tại Công ty Phúc Hưng Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trực tiếp với CEO trong môi trường F&B năng động, nhiều cơ hội phát triển, được đào tạo về leadership và quản trị với các chuyên gia trong lĩnh vực F&B; Tăng lương, thưởng hàng năm dựa trên năng lực; thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh; Hưởng đầy đủ chế độ thưởng doanh thu, thưởng nghỉ lễ Tết, phép năm, sinh nhật, hiếu hỉ... BH sức khỏe cá nhân & chế độ đãi ngộ riêng cho Cấp Quản lý; Thu nhập: Từ 20,000,000đ – 40,000,000đ - Thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn, tùy theo mô hình & quy mô nhà hàng Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Phúc Hưng Thịnh

