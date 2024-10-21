Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ THẮNG LAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ THẮNG LAND
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ THẮNG LAND

Bếp trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ THẮNG LAND

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KCN Thạch Thất

- Quốc Oai, Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

• Điều hành và kiểm soát công việc trong bộ phận bếp
• Lên kế hoạch chi tiêu và đặt hàng, sau đó phân chia công việc cho các vị trí liên quan
• Lên thực đơn, đề ra quy cách chế biến và kiểm soát chất lượng, trình bày món ăn
• Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, cũng Ban lãnh đạo lên thực đơn các món mới đưa vào menu cỗ, tiệc; lên thực đơn theo chủ đề hoặc theo yêu cầu
• Quản lý hàng hóa, nguyên vật liệu trong bếp.
• Kiểm kê, kiểm tra chất lượng các loại thực phẩm tồn, các loại gia vị vào cuối ca làm việc để có hướng bảo quản, chế biến và xử lý phù hợp.
• Quản lý nhân sự bộ phận bếp
• Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm
• Quản lý công cụ dụng cụ, tài sản bộ phận bếp
• Trực tiếp chế biến món ăn khi được Lãnh đạo hoặc khách hàng yêu cầu
• Làm báo cáo chi phí thực phẩm hàng ngày cho bộ phận kế toán; báo cáo kế hoạch làm việc và chi phí thực phẩm định kỳ cho Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam; Độ tuổi: từ 24-45
- Có khả năng điều hành, giám sát và tổ chức công việc
- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương
- Có sức khỏe tốt, tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng. Chăm chỉ, thật thà, khéo léo, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.
- Sử dụng thành thạo máy vi tính, tin học văn phòng là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ THẮNG LAND Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, lương cứng 18-25 triệu tùy năng lực và kinh nghiệm, thử việc 2 tháng
- Chế độ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội đầy đủ khi tiếp nhận chính thức
- Chế độ thưởng và phúc lợi tốt tùy theo năng lực và khối lượng công việc
- Có chỗ ăn ở ổn định gần nơi làm việc (công ty bao ăn ở)
- Có chỗ ăn ở ổn định gần nơi làm việc (công ty bao ăn ở)
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
- Tham gia các chuyển du lịch, nghỉ mát, kỷ niệm các ngày lễ hàng năm
- Thưởng cuối năm thao quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ THẮNG LAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ THẮNG LAND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1 tòa nhà Phú Thắng, Số 49 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

