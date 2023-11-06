Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHALIFE VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHALIFE VIỆT NAM
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Làm việc trực tiếp tại CN/PGD Ngân hàng
- Tư vấn, giới thiệu các giải pháp tài chính và chương trình Bảo hiểm phù hợp đến khách hàng
- Xây dựng mối quan hệ với nhân viên Ngân hàng đồng thời phối hợp và hỗ trợ nhân viên ngân hàng để tiếp cận các nguồn khách hàng tiềm năng.
- Hỗ trợ, hướng dẫn và chăm sóc khách hàng sau bán.
- Báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến đơn vị và quản lý kinh doanh
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Cao đẳng / Đại học
- Có kinh nghiệm tư vấn tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, chăm sóc khách hàng là lợi thế
- Kỹ năng giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn.
- Tính cách năng động, kỹ năng xây dựng mối quan hệ và lắng nghe tốt
- Chịu được áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm, yêu thích công việc tư vấn, bán hàng ...
Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHALIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập không giới hạn: Lương cứng 8,000,000 12,000,000 VND/ tháng + Phụ cấp điện thoại + Hoa hồng hấp dẫn + Thưởng (quý, năm)
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Ngân hàng
- Được tham gia các khóa đào tạo bài bản, chuyên nghiệp tại Hanwha Life
- Chế độ chăm sóc sức khỏe cao cấp, bảo hiểm tai nạn nhóm theo chính sách công ty.
- Có lộ trình thăng tiến từ 6 tháng làm việc
- Nhiều chương trình thi đua, khen thưởng, vinh danh hàng tháng, quý, năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHALIFE VIỆT NAM
