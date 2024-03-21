Tuyển Thiết kế đồ hoạ AB Media làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại AB Media
- Đà Nẵng: Lô 35
- 36 Đường 29/3, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Từ 7 Triệu
- Thiết kế đồ họa graphic 2D các sản phẩm in ấn như: canvas, blanket, tumbler, ornament,...
- Thường xuyên sáng tạo, cập nhật những xu hướng mới trong thiết kế để áp dụng vào sản phẩm.
- Tạo ra các sản phẩm thiết kế khác như banner, video, slideshow…
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở mảng POD.
- Thành thạo Adobe Photoshop.
- Biết sử dụng Wacom.
- Có khả năng vẽ tay là lợi thế.
- Có khiếu thẩm mỹ và khả năng sáng tạo tốt.
- Chăm chỉ, có trách nhiệm, tuân thủ deadline, team-work tốt.
Tại AB Media Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 7.000.000đ - 9.000.0000đ /tháng.
- Thử việc: 2 tháng, 85% lương chính thức.
- Được trợ cấp máy tính để làm việc.
- Lương tháng 13, review performance định kỳ hằng năm.
- Nghỉ lễ Tết theo quy định Nhà nước.
- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, ngày phép hàng tháng.
- Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân ở mảng POD siêu hot hiện nay.
- Môi trường trẻ trung GenZ, đồng nghiệp vui tính dễ thương.
- Văn phòng mới siêu rộng rãi, đầy đủ thiết bị, tiện nghi như ở nhà.
- Thoải mái đưa ra những ý tưởng, đề xuất của bản thân.
- Teabreak mỗi buổi chiều chẳng lo làm việc chán chường.
- Du lịch hằng năm và tham gia vào các hoạt động thú vị tại công ty: Monthly Birthday Party, Women’s Day, Mid-Autumn Festival, Christmas, Year-End Party,…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại AB Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
