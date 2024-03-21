Tuyển Thiết kế đồ hoạ AB Media làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 7 Triệu

Tuyển Thiết kế đồ hoạ AB Media làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 7 Triệu

AB Media
Ngày đăng tuyển: 21/03/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
AB Media

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại AB Media

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Lô 35

- 36 Đường 29/3, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Từ 7 Triệu

- Thiết kế đồ họa graphic 2D các sản phẩm in ấn như: canvas, blanket, tumbler, ornament,...
- Thường xuyên sáng tạo, cập nhật những xu hướng mới trong thiết kế để áp dụng vào sản phẩm.
- Tạo ra các sản phẩm thiết kế khác như banner, video, slideshow…

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở mảng POD.
- Thành thạo Adobe Photoshop.
- Biết sử dụng Wacom.
- Có khả năng vẽ tay là lợi thế.
- Có khiếu thẩm mỹ và khả năng sáng tạo tốt.
- Chăm chỉ, có trách nhiệm, tuân thủ deadline, team-work tốt.

Tại AB Media Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 7.000.000đ - 9.000.0000đ /tháng.
- Thử việc: 2 tháng, 85% lương chính thức.
- Được trợ cấp máy tính để làm việc.
- Lương tháng 13, review performance định kỳ hằng năm.
- Nghỉ lễ Tết theo quy định Nhà nước.
- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, ngày phép hàng tháng.
- Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân ở mảng POD siêu hot hiện nay.
- Môi trường trẻ trung GenZ, đồng nghiệp vui tính dễ thương.
- Văn phòng mới siêu rộng rãi, đầy đủ thiết bị, tiện nghi như ở nhà.
- Thoải mái đưa ra những ý tưởng, đề xuất của bản thân.
- Teabreak mỗi buổi chiều chẳng lo làm việc chán chường.
- Du lịch hằng năm và tham gia vào các hoạt động thú vị tại công ty: Monthly Birthday Party, Women’s Day, Mid-Autumn Festival, Christmas, Year-End Party,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AB Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

AB Media

AB Media

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

