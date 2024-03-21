Tuyển Thiết kế đồ hoạ AB Media làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 7 Triệu

- Thiết kế đồ họa graphic 2D các sản phẩm in ấn như: canvas, blanket, tumbler, ornament,... - Thường xuyên sáng tạo, cập nhật những xu hướng mới trong thiết kế để áp dụng vào sản phẩm. - Tạo ra các sản phẩm thiết kế khác như banner, video, slideshow…

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở mảng POD. - Thành thạo Adobe Photoshop. - Biết sử dụng Wacom. - Có khả năng vẽ tay là lợi thế. - Có khiếu thẩm mỹ và khả năng sáng tạo tốt. - Chăm chỉ, có trách nhiệm, tuân thủ deadline, team-work tốt.

- Mức lương: 7.000.000đ - 9.000.0000đ /tháng.

- Thử việc: 2 tháng, 85% lương chính thức.

- Được trợ cấp máy tính để làm việc.

- Lương tháng 13, review performance định kỳ hằng năm.

- Nghỉ lễ Tết theo quy định Nhà nước.

- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, ngày phép hàng tháng.

- Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân ở mảng POD siêu hot hiện nay.

- Môi trường trẻ trung GenZ, đồng nghiệp vui tính dễ thương.

- Văn phòng mới siêu rộng rãi, đầy đủ thiết bị, tiện nghi như ở nhà.

- Thoải mái đưa ra những ý tưởng, đề xuất của bản thân.

- Teabreak mỗi buổi chiều chẳng lo làm việc chán chường.

- Du lịch hằng năm và tham gia vào các hoạt động thú vị tại công ty: Monthly Birthday Party, Women’s Day, Mid-Autumn Festival, Christmas, Year-End Party,…