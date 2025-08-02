Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CLEEKSY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CLEEKSY
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CLEEKSY

Product Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CLEEKSY

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 27 Chế Viết Tấn, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chúng tôi tìm kiếm một “team player” nhiệt huyết, tỉ mỉ, có đam mê với lĩnh vực chuyển đổi số để đồng hành cùng đội ngũ Cleeksy trong việc xây dựng định vị sản phẩm, triển khai chiến dịch ra mắt hiệu quả, phát triển nội dung và kênh phân phối, tổ chức sự kiện B2B, đồng thời tối ưu hành trình người dùng bằng tư duy growth marketing – nhằm tăng độ phủ thương hiệu, thúc đẩy tỷ lệ sử dụng, và mở rộng tệp khách hàng mục tiêu trong thị trường doanh nghiệp Việt Nam.
1. Chiến dịch ra mắt & tăng trưởng sản phẩm
Tham gia xây dựng và triển khai kế hoạch GTM cho sản phẩm và tính năng mới.
Thực hiện các chiến dịch IMC nhằm tăng nhận diện thương hiệu, tạo MQL chất lượng.
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận Product, Sales và CS để thúc đẩy adoption và tối ưu hóa doanh thu.
2. Phân phối & quản lý nội dung
Nghiên cứu sâu về hành vi và nhu cầu khách hàng theo từng ngành, xây dựng thông điệp phù hợp cho từng phân khúc người dùng và nhóm ra quyết định (CEO, COO, CIO).
Phối hợp sản xuất tài liệu bán hàng và truyền thông: video, webinar, case study, tài liệu hướng dẫn sử dụng…
Tham gia sáng tạo nội dung thought leadership về chuyển đổi số và vận hành doanh nghiệp.
3. Tổ chức sự kiện B2B (online & offline)
Tham gia điều phối và triển khai các sự kiện B2B: hội thảo, hội nghị, workshop, webinar...
Quản lý logistics: đối tác, ngân sách, khách mời, báo cáo sau sự kiện.
Đảm bảo mọi điểm chạm trong sự kiện được đồng bộ với thông điệp thương hiệu và mục tiêu kinh doanh.
4. Tăng trưởng sáng tạo (Growth)
Phân tích và tối ưu hành trình người dùng (growth funnel) bằng cách sử dụng dữ liệu, insight và A/B testing.
Ứng dụng chiến thuật SaaS growth marketing (PLG, onboarding, retention) để mở rộng tệp người dùng và nâng cao hiệu suất chuyển đổi.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Báo chí hoặc lĩnh vực liên quan.
2–5 năm kinh nghiệm trong Product Marketing, ưu tiên B2B SaaS.
Khả năng viết thông điệp thuyết phục, phù hợp từng nhóm khách hàng mục tiêu.
Thành thạo công cụ AI để tạo nội dung và triển khai chiến dịch.
Hiểu về growth funnel của B2B SME và hành vi người dùng.
Kinh nghiệm A/B testing và tối ưu chuyển đổi.
Tư duy phân tích và ra quyết định dựa trên dữ liệu.
Kỹ năng hợp tác và giao tiếp tốt, làm việc hiệu quả với nhiều phòng ban.
Chủ động, làm việc có cấu trúc, yêu thích môi trường product-first và tốc độ cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CLEEKSY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập canh tranh với KPI bonus, thưởng lương tháng 13.
Chế độ BHXH và khám sức khỏe hàng năm theo quy định pháp luật.
Cơ hội được trải nghiệm và thử thách với sản phẩm SaaS về quản lý doanh nghiệp và chuyển đổi số cho thị trường Việt Nam.
Môi trường product với nhiều cơ hội học hỏi đa dạng trong công việc.
Đồng nghiệp thân thiện, giàu kỹ năng và luôn hỗ trợ để thúc đẩy sự phát triển cho từng cá nhân.
Thúc đẩy các hoạt động nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của nhân viên: Câu lạc bộ thể thao, Happy Friday với đồ ăn và thức uống, cùng các hoạt động xây dựng đội nhóm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CLEEKSY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CLEEKSY

CÔNG TY CỔ PHẦN CLEEKSY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 27 Chế Viết Tấn, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

