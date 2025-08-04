Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM VÀNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán hàng ngày, bao gồm:

- Nhập liệu và xử lý các chứng từ kế toán (hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, v.v.).

- Theo dõi và đối chiếu công nợ phải thu, phải trả.

- Quản lý sổ sách kế toán và các tài liệu liên quan.

- Thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng.

- Lập các báo cáo BCTC, BC thuế định kỳ (quý, năm) theo yêu cầu.

- Tham gia vào quá trình kiểm kê tài sản.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 23 đến 40 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên.

- Nắm vững các kiến thức về nghiệp vụ kế toán, các quy định pháp luật liên quan.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán (Fast, .. ) , tin học văn phòng (Word, Excel).

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

- Thưởng lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh và chính sách của công ty

- Môi trường làm việc thân thiện, ổn định lâu dài và có cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM VÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.