Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo AB Media làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại AB Media
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Lô 35
- 36 Đường 29/3, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Sản xuất video marketing cho các sản phẩm của công ty trên các nền tảng Social (Facebook, Tiktok, youtube...)
- Đưa ra ý tưởng sáng tạo, quay dựng, và chỉnh sửa video cho các kênh digital marketing của công ty.
- Lập kế hoạch, phối hợp với các thành viên trong team để triển khai nội dung video trên các nền tảng khác nhau.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực video editor.
- Có đam mê và năng khiếu về quay video, chụp hình,....
- Biết sử dụng và kết hợp các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere, Adobe After Effect, Capcut, ... hoặc các phần mềm khác tương tự.
- Kỹ năng bố cục, phối cảnh tốt.
- Tiếng Anh tốt là một lợi thế.
- Teamwork, multitask.
- Chăm chỉ, có trách nhiệm, tuân thủ deadline.
Tại AB Media Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 7.000.000đ -9.000.0000đ /tháng.
- Thử việc: 2 tháng, 85% lương chính thức.
- Được trợ cấp máy tính và các công cụ khác để làm việc.
- Lương tháng 13, review performance định kỳ hằng năm.
- Nghỉ lễ Tết theo quy định Nhà nước.
- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, ngày phép hàng tháng.
- Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân ở mảng POD siêu hot hiện nay.
- Môi trường trẻ trung GenZ, đồng nghiệp vui tính dễ thương.
- Văn phòng mới siêu rộng rãi, đầy đủ thiết bị, tiện nghi như ở nhà.
- Thoải mái đưa ra những ý tưởng, đề xuất của bản thân.
- Teabreak mỗi buổi chiều chẳng lo làm việc chán chường.
- Du lịch hằng năm và tham gia vào các hoạt động thú vị tại công ty: Monthly Birthday Party, Women’s Day, Mid-Autumn Festival, Christmas, Year-End Party,…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại AB Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
