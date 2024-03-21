Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo AB Media làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

AB Media
Ngày đăng tuyển: 21/03/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại AB Media

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Lô 35

- 36 Đường 29/3, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

  • Sản xuất video marketing cho các sản phẩm của công ty trên các nền tảng Social (Facebook, Tiktok, youtube...)
  • Đưa ra ý tưởng sáng tạo, quay dựng, và chỉnh sửa video cho các kênh digital marketing của công ty.
  • Lập kế hoạch, phối hợp với các thành viên trong team để triển khai nội dung video trên các nền tảng khác nhau.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực video editor.
  • Có đam mê và năng khiếu về quay video, chụp hình,....
  • Biết sử dụng và kết hợp các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere, Adobe After Effect, Capcut, ... hoặc các phần mềm khác tương tự.
  • Kỹ năng bố cục, phối cảnh tốt.
  • Tiếng Anh tốt là một lợi thế.
  • Teamwork, multitask.
  • Chăm chỉ, có trách nhiệm, tuân thủ deadline.

Tại AB Media Thì Được Hưởng Những Gì

  • Mức lương: 7.000.000đ -9.000.0000đ /tháng.
  • Thử việc: 2 tháng, 85% lương chính thức.
  • Được trợ cấp máy tính và các công cụ khác để làm việc.
  • Lương tháng 13, review performance định kỳ hằng năm.
  • Nghỉ lễ Tết theo quy định Nhà nước.
  • Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, ngày phép hàng tháng.
  • Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân ở mảng POD siêu hot hiện nay.
  • Môi trường trẻ trung GenZ, đồng nghiệp vui tính dễ thương.
  • Văn phòng mới siêu rộng rãi, đầy đủ thiết bị, tiện nghi như ở nhà.
  • Thoải mái đưa ra những ý tưởng, đề xuất của bản thân.
  • Teabreak mỗi buổi chiều chẳng lo làm việc chán chường.
  • Du lịch hằng năm và tham gia vào các hoạt động thú vị tại công ty: Monthly Birthday Party, Women’s Day, Mid-Autumn Festival, Christmas, Year-End Party,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AB Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

