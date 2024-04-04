Tuyển Sản xuất Công Ty CP Tập Đoàn Kim Đức làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công Ty CP Tập Đoàn Kim Đức
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Hợp đồng
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Lô B1
- 1 đến B1
- 3 & B1
- 19 đến B1
- 23, xã Long Hiệp, Bến Lức, Long An, Huyện Bến Lức
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lập KHSX các công đoạn
- Triển khai LSX + Yêu cầu xuất kho
- Kiểm tra đốc thúc tiến độ NPL, tiến độ KHSX, chốt số lượng sản xuất và xử lý các phát sinh ảnh hưởng đến kế hoạch.
- Báo cáo tuần/tháng gửi trưởng bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp: Đại học kinh tế/ kế toán/ Quản trị kinh doanh.
- Chịu được áp lực cao trong công việc.
- Có kinh nghiệm lập kế hoạch và theo dõi tiến độ.
- Giỏi vi tính văn phòng: Excel, Word, Powerpoint.
- Ưu tiên ứng viên có tư duy hệ thống, đã từng tương tác ERP, SAP.
Tại Công Ty CP Tập Đoàn Kim Đức Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, ngoài ra Công ty tham gia miễn phí BH tai nạn 24/24.
- Cơm trưa, cơm tăng ca miễn phí. Thưởng Lễ 30/4, 2/9, lương tháng 13, thưởng thâm niên, trợ cấp nuôi con nhỏ, thưởng năng suất, v.v…..
- Quà công đoàn: 8/3, 20/10, Trung thu, Quà tết, Khen thưởng Nhân viên có con Học sinh giỏi,...;
- Thời gian làm việc: 7h30 -16h30 (Thứ 2 - Thứ 6)
7h30-11h30 (Thứ 7).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Tập Đoàn Kim Đức
