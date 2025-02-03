Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xăng Dầu Hùng Hậu làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - 38 đường tuyến vòng tránh Quốc lộ 1A, Phường 6, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam, Thành phố Tân An

Nhân viên kinh doanh

Phát triển Thị trường, hệ thống Khách hàng

Xây dựng kế hoạch về hoạt động phát triển hệ thống Khách hàng (Thương nhân đầu mối, Thương nhân phân phối, Khách hàng công nghiệp, Khách hàng nhận quyền bán lẻ xăng dầu, Cửa hàng bán lẻ xăng dầu) theo mục tiêu Nghị quyết Phòng Phát triển Thị trường giao hằng năm;

Thực hiện khảo sát Thị trường, chọn lọc và lưu trữ danh sách Khách hàng kinh doanh xăng dầu có uy tín, Khách hàng lâu năm, Khách hàng tiềm năng, phát triển mối quan hệ với Khách hàng và đối tác;

Tiếp cận và đánh giá khả năng hợp tác của Công ty với các Khách hàng; Phân tích/ đánh giá tình hình phát triển Thị trường/ hệ thống Khách hàng;

Thiết lập và tham gia đàm phán với Khách hàng tiềm năng, thúc đẩy thỏa thuận và ký kết Hợp đồng, hoàn tất các thủ tục đăng ký theo quy định của pháp luật;

Thực hiện các biện pháp bảo mật nhằm tránh rò rỉ thông tin gây ảnh hưởng đến hoạt động phân phối, kinh doanh xăng dầu của Công ty;

Phối hợp cùng Phòng Bán lẻ, Phòng Bán buôn trong công tác chăm sóc Khách hàng, đồng thời ghi nhận các ý kiến đóng góp/ phản hồi để làm cơ sở rà soát/ có ý kiến đề xuất/ tham mưu điều các chính sách của Công ty phù hợp với tình hình Thị trường;

Phát triển dự án

Tìm kiếm, phân tích, đánh giá và đề xuất các cơ hội đầu tư thuê/ mua Cửa hàng xăng dầu, M&A Thương nhân phân phối tại các Thị trường đã được duyệt chủ trương;

Tìm kiếm, phân tích, đánh giá và đề xuất các cơ hội đầu tư quyền sử dụng đất để làm kho xăng dầu tại các Thị trường đã được duyệt chủ trương

Các công việc khác

Quản lý vận hành hệ thống lưu trữ tài liệu giấy/ tài liệu điện tử liên quan đến hoạt động Phòng Phát triển Thị trường theo quy định;

Chủ động tổ chức, thu thập và nắm vững các chủ trương, chính sách pháp luật và quy định của Nhà nước liên quan đến chuyên môn và nghiệp vụ của phòng;

Báo cáo kịp thời, đầy đủ đến Quản lý Phòng, Ban Điều hành Công ty về kết quả thực hiện – mức độ hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu được giao, các khó khăn vướng mắc cần giải quyết và xin ý kiến chỉ đạo kịp thời;

Thực hiện các công việc và nhiệm vụ khác do Ban Điều hành Công ty giao.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên.

Anh văn giao tiếp văn phòng.

Sử dụng thành thạo Word, Excel, PowerPoint, Outlook;

Sử dụng được các phần mềm, ứng dụng hiện có của Công ty để phục vụ công việc.

Trên 02 năm ở vị trí tương đương/ 01 năm ở vị trí Phát triển thị trường xăng dầu.

Khả năng giao tiếp, xử lý tình huống phát sinh đột xuất.

Nắm vững các quy định về kinh doanh xăng dầu.

Có mối quan hệ tốt với các đối tác đang kinh doanh xăng dầu.

Có khả năng soạn thảo và trình bày văn bản;

Có khả năng lập kế hoạch công việc và kiểm soát được tiến độ công việc cá nhân;

Có tinh thần hợp tác và sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp;

Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao; làm việc theo nhóm hoặc độc lập.

Siêng năng, cẩn trọng, trung thực và bảo mật thông tin;

Cầu tiến, sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ được giao.

Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

