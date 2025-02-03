Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xăng Dầu Hùng Hậu làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xăng Dầu Hùng Hậu làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Xăng Dầu Hùng Hậu
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty TNHH Xăng Dầu Hùng Hậu

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Xăng Dầu Hùng Hậu

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- 38 đường tuyến vòng tránh Quốc lộ 1A, Phường 6, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam, Thành phố Tân An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển Thị trường, hệ thống Khách hàng
Xây dựng kế hoạch về hoạt động phát triển hệ thống Khách hàng (Thương nhân đầu mối, Thương nhân phân phối, Khách hàng công nghiệp, Khách hàng nhận quyền bán lẻ xăng dầu, Cửa hàng bán lẻ xăng dầu) theo mục tiêu Nghị quyết Phòng Phát triển Thị trường giao hằng năm;
Thực hiện khảo sát Thị trường, chọn lọc và lưu trữ danh sách Khách hàng kinh doanh xăng dầu có uy tín, Khách hàng lâu năm, Khách hàng tiềm năng, phát triển mối quan hệ với Khách hàng và đối tác;
Tiếp cận và đánh giá khả năng hợp tác của Công ty với các Khách hàng; Phân tích/ đánh giá tình hình phát triển Thị trường/ hệ thống Khách hàng;
Thiết lập và tham gia đàm phán với Khách hàng tiềm năng, thúc đẩy thỏa thuận và ký kết Hợp đồng, hoàn tất các thủ tục đăng ký theo quy định của pháp luật;
Thực hiện các biện pháp bảo mật nhằm tránh rò rỉ thông tin gây ảnh hưởng đến hoạt động phân phối, kinh doanh xăng dầu của Công ty;
Phối hợp cùng Phòng Bán lẻ, Phòng Bán buôn trong công tác chăm sóc Khách hàng, đồng thời ghi nhận các ý kiến đóng góp/ phản hồi để làm cơ sở rà soát/ có ý kiến đề xuất/ tham mưu điều các chính sách của Công ty phù hợp với tình hình Thị trường;
Phát triển dự án
Tìm kiếm, phân tích, đánh giá và đề xuất các cơ hội đầu tư thuê/ mua Cửa hàng xăng dầu, M&A Thương nhân phân phối tại các Thị trường đã được duyệt chủ trương;
Tìm kiếm, phân tích, đánh giá và đề xuất các cơ hội đầu tư quyền sử dụng đất để làm kho xăng dầu tại các Thị trường đã được duyệt chủ trương
Các công việc khác
Quản lý vận hành hệ thống lưu trữ tài liệu giấy/ tài liệu điện tử liên quan đến hoạt động Phòng Phát triển Thị trường theo quy định;
Chủ động tổ chức, thu thập và nắm vững các chủ trương, chính sách pháp luật và quy định của Nhà nước liên quan đến chuyên môn và nghiệp vụ của phòng;
Báo cáo kịp thời, đầy đủ đến Quản lý Phòng, Ban Điều hành Công ty về kết quả thực hiện – mức độ hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu được giao, các khó khăn vướng mắc cần giải quyết và xin ý kiến chỉ đạo kịp thời;
Thực hiện các công việc và nhiệm vụ khác do Ban Điều hành Công ty giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên.
Anh văn giao tiếp văn phòng.
Sử dụng thành thạo Word, Excel, PowerPoint, Outlook;
Sử dụng được các phần mềm, ứng dụng hiện có của Công ty để phục vụ công việc.
Trên 02 năm ở vị trí tương đương/ 01 năm ở vị trí Phát triển thị trường xăng dầu.
Khả năng giao tiếp, xử lý tình huống phát sinh đột xuất.
Nắm vững các quy định về kinh doanh xăng dầu.
Có mối quan hệ tốt với các đối tác đang kinh doanh xăng dầu.
Có khả năng soạn thảo và trình bày văn bản;
Có khả năng lập kế hoạch công việc và kiểm soát được tiến độ công việc cá nhân;
Có tinh thần hợp tác và sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp;
Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao; làm việc theo nhóm hoặc độc lập.
Siêng năng, cẩn trọng, trung thực và bảo mật thông tin;
Cầu tiến, sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ được giao.

Tại Công Ty TNHH Xăng Dầu Hùng Hậu Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xăng Dầu Hùng Hậu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xăng Dầu Hùng Hậu

Công Ty TNHH Xăng Dầu Hùng Hậu

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 38 đường tuyến vòng tránh Quốc lộ 1A, Phường 6, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

