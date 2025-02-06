Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CHYANG SHENG VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - Lô F6, đường số 1, Khu công nghiệp Thuận Đạo mở rộng, Xã Long Định,Long An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Trực tiếp liên hệ KH, xây dựng và phát triển mối liên hệ với KH chủ chốt

• Nhận đơn hàng, xử lý và theo dõi tiến độ

• Xử lý khiếu nại, phản ánh.

• Theo dõi thanh toán, báo cáo hàng tháng.

• Làm việc đội nhóm, xây dựng mối liên kết teamwork

• Sắp xếp hàng hóa, theo dõi vận chuyển, logistic

• Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

• Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng trong ngành

• Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

• Chăm sóc khách hàng, đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng.

• Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng phát triển quan hệ.

• Theo dõi xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

Tiếng Anh lưu loát

Có tinh thần thái độ làm việc tích cực, không ngừng học hỏi phát triển bản thân.

Có tinh thần trách nhiệm và sáng tạo, linh hoạt trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CHYANG SHENG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoả thuận tại buổi PV

- Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, có nhiều khả năng phát triển bản thân.

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHYANG SHENG VIỆT NAM

