Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Ban Mai Xanh Long An làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Ban Mai Xanh Long An
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: B4
- 2 Đường Dọc 3, KCN Phú An Thạnh, Xã An Thạnh, Bến Lức, Huyện Bến Lức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tiếp nhận, kiểm tra và sắp xếp hàng hóa vào kho theo quy trình
Cập nhật thông tin hàng hóa vào hệ thống quản lý kho
Kiểm kê định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của quản lý
Duy trì kho bãi sạch sẽ, ngăn nắp và an toàn
Hỗ trợ vận chuyển hàng hóa khi cần thiết
Phối hợp với bộ phận kế toán để đối chiếu số liệu hàng hóa
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Có kiến thức cơ bản về quản lý kho và kế toán kho
Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel
Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao
Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường kho bãi
Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần
Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Ban Mai Xanh Long An Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh theo năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Thưởng các dịp lễ, Tết và thưởng hiệu suất công việc
Được đào tạo về quy trình làm việc và kỹ năng chuyên môn
Cơ hội thăng tiến trong ngành bán lẻ và hàng tiêu dùng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Ban Mai Xanh Long An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
