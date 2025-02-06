Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Ban Mai Xanh Long An làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: B4 - 2 Đường Dọc 3, KCN Phú An Thạnh, Xã An Thạnh, Bến Lức, Huyện Bến Lức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

Tiếp nhận, kiểm tra và sắp xếp hàng hóa vào kho theo quy trình

Cập nhật thông tin hàng hóa vào hệ thống quản lý kho

Kiểm kê định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của quản lý

Duy trì kho bãi sạch sẽ, ngăn nắp và an toàn

Hỗ trợ vận chuyển hàng hóa khi cần thiết

Phối hợp với bộ phận kế toán để đối chiếu số liệu hàng hóa

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Có kiến thức cơ bản về quản lý kho và kế toán kho

Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel

Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao

Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường kho bãi

Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương cạnh tranh theo năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Thưởng các dịp lễ, Tết và thưởng hiệu suất công việc

Được đào tạo về quy trình làm việc và kỹ năng chuyên môn

Cơ hội thăng tiến trong ngành bán lẻ và hàng tiêu dùng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

